Cel puţin 20 de răniţi după ce două trenuri s-au ciocnit în regiunea Kosice din Slovacia

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit luni în estul Slovaciei, informaţiile iniţiale vorbind despre cel puţin 20 de persoane rănite, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri şi servicii de urgenţă din Kosice, pentru agenţia slovacă TASR, transmite Agerpres.

Coliziunea s-a produs în zona satului Jablonov nad Turnou din districtul Roznava, regiunea Kosice.

Pompierii din mai multe staţii se află la faţa locului, a adăugat purtătorul de cuvânt Jozef Balint.

De asemenea, la locul accidentului au fost trimise ambulanţe şi un elicopter, potrivit Reuters.

Postul TA3 a relatat că spitalele din apropiere se pregătesc pentru primirea răniţilor.

Deocamdată nu există informaţii despre eventuale victime decedate.