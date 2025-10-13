Cel puţin 20 de răniţi după ce două trenuri s-au ciocnit în regiunea Kosice din Slovacia
Două trenuri de pasageri s-au ciocnit luni în estul Slovaciei, informaţiile iniţiale vorbind despre cel puţin 20 de persoane rănite, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri şi servicii de urgenţă din Kosice, pentru agenţia slovacă TASR, transmite Agerpres.
Coliziunea s-a produs în zona satului Jablonov nad Turnou din districtul Roznava, regiunea Kosice.
Pompierii din mai multe staţii se află la faţa locului, a adăugat purtătorul de cuvânt Jozef Balint.
De asemenea, la locul accidentului au fost trimise ambulanţe şi un elicopter, potrivit Reuters.
Postul TA3 a relatat că spitalele din apropiere se pregătesc pentru primirea răniţilor.
Deocamdată nu există informaţii despre eventuale victime decedate.
