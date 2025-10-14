Guvernul francez anunţă suspendarea reformei pensiilor până la alegerile prezidențiale din 2027, în încercarea de a evita o moţiune de cenzură

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a anunţat marţi, în Adunarea Naţională, că va propune suspendarea reformei pensiilor ‘până la alegerile prezidenţiale’ din 2027, într-o tentativă de a depăşi blocajul politic din Franţa, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Suspendarea acestei reforme impopulare, adoptată prin asumarea răspunderii guvernului, fără votul parlamentului, în 2023 şi care majorează vârsta de pensionare la 64 de ani, va costa ’40 milioane de euro în 2026 şi 1,8 miliarde în 2027′ şi ‘va trebui compensată prin economii’, a arătat Lecornu în declaraţia sa de politică generală.

Această lege emblematică pentru al doilea mandat al preşedintelui Emmanuel Macron se află în centrul negocierilor politice din Franţa de mai multe săptămâni. Suspendarea sa este considerată mai ales de către Partidul Socialist o condiţie prealabilă pentru a nu răsturna guvernul.

Această mână întinsă de executiv intervine într-un context foarte tensionat, după săptămâni de criză politică, şi în care guvernul format duminică seara este din nou ameninţat cu cenzura de partidele de opoziţie.

‘Nicio majorare de vârstă nu va interveni începând de acum şi până în ianuarie 2028’, a dat asigurări marţi Lecornu.

Proiectul de buget pentru 2026, ce trebuie adoptat până la 31 decembrie, a fost adoptat marţi dimineaţă în prima şedinţă a guvernului Lecornu II.

Deficitul public prevăzut ‘este redus la 4,7%’ din PIB şi nu va trebui, ‘în niciun caz’, să treacă de 5% la sfârşitul discuţiilor în parlament, a subliniat premierul.

‘Nu putem să punem ţara în dependenţă durabilă de creditori externi şi nu voi fi prim-ministrul unui derapaj al conturilor publice’, a spus el, în contextul în care Franţa, a doua economie din zona euro, a ajuns la o datorie de 3.400 miliarde de euro (115,6% du PIB).

Recunoscând că există ‘anomalii’ în fiscalitatea averilor foarte mari, Lecornu vrea să ceară ‘o contribuţie excepţională’ a celor mai bogaţi francezi în viitorul buget.

Dacă parlamentul nu va reuşi să voteze un buget pentru 2026, ‘singurii care s-ar bucura de pe urma unei crize nu sunt prietenii Franţei’, a atenţionat el.