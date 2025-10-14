G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Israelul suspendă redeschiderea punctului de frontieră Rafah, deoarece Hamas nu a predat…

palestina, israel, razboi, fasia gaza, orientul mijlociu, punct de frontiera, granita, gaza egipt, rafah, refugiati, ostatici, straini, nationalitate straina, punct de trecere
Sursa foto: Mohammed ABED / AFP

Israelul suspendă redeschiderea punctului de frontieră Rafah, deoarece Hamas nu a predat toţi ostaticii decedați

Articole14 Oct • 230 vizualizări 0 comentarii

Punctul de trecere a frontierei către Egipt de la Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, va rămâne închis până miercuri inclusiv, au declarat marţi surse oficiale israeliene agenţiilor de știri Reuters şi Xinhua, sub rezerva anonimatului, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Intrarea pe la Rafah a ajutoarelor umanitare pentru Gaza ar fi trebuit să se reia de marţi, dar Hamas nu şi-a respectat angajamentul de a preda trupurile neînsufleţite ale tuturor ostaticilor israelieni morţi în captivitate.

Ca urmare, Israelul a luat măsuri de „sancţionare” a grupării islamiste palestiniene cu care a încheiat zilele trecute un armistiţiu şi a convenit un plan de pace. În faza actuală, conform înţelegerii, Hamas ar fi trebuit să îi predea pe toţi cei 28 de ostatici decedaţi, după ce ultimii 20 de supravieţuitori au fost deja transferaţi în Israel.

Restricţiile de la Rafah nu au fost anunţate oficial de cancelaria premierului israelian Benjamin Netanyahu sau de instituţiile de securitate israeliene.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Biden laudă acordul de încetare a focului şi îl felicită pe Trump / ”Sunt profund recunoscător şi uşurat că această zi a sosit”

Articole14 Oct • 589 vizualizări
0 comentarii

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) va decide în decembrie în privința participării Israelului la Eurovision 2026

Articole13 Oct • 51 vizualizări
0 comentarii

Ambasadorul SUA în Israel, iritat de o declaraţie despre „rolul-cheie” al Marii Britanii în acordul ce privește Gaza

Articole13 Oct • 593 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.