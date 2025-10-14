Israelul suspendă redeschiderea punctului de frontieră Rafah, deoarece Hamas nu a predat toţi ostaticii decedați

Punctul de trecere a frontierei către Egipt de la Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, va rămâne închis până miercuri inclusiv, au declarat marţi surse oficiale israeliene agenţiilor de știri Reuters şi Xinhua, sub rezerva anonimatului, citate de Agerpres.

Intrarea pe la Rafah a ajutoarelor umanitare pentru Gaza ar fi trebuit să se reia de marţi, dar Hamas nu şi-a respectat angajamentul de a preda trupurile neînsufleţite ale tuturor ostaticilor israelieni morţi în captivitate.

Ca urmare, Israelul a luat măsuri de „sancţionare” a grupării islamiste palestiniene cu care a încheiat zilele trecute un armistiţiu şi a convenit un plan de pace. În faza actuală, conform înţelegerii, Hamas ar fi trebuit să îi predea pe toţi cei 28 de ostatici decedaţi, după ce ultimii 20 de supravieţuitori au fost deja transferaţi în Israel.

Restricţiile de la Rafah nu au fost anunţate oficial de cancelaria premierului israelian Benjamin Netanyahu sau de instituţiile de securitate israeliene.