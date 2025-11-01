O femeie de 38 de ani a fost acuzată de complicitate la furt organizat și conspirație criminală în vederea comiterii unei infracțiuni, în legătură cu jaful de bijuterii de la Luvru

O femeie de 38 de ani a fost acuzată în legătură cu jaful de bijuterii de la Luvru din Paris, potrivit presei locale. Ea se numără printre persoanele arestate în legătură cu jaful, care a avut loc în timp ce muzeul de renume mondial era deschis vizitatorilor, pe 19 octombrie, transmite Sky News.

Femeia, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, dar care locuiește într-o suburbie din nordul Parisului, a fost acuzată de complicitate la furt organizat și conspirație criminală în vederea comiterii unei infracțiuni, potrivit presei.

Un bărbat de 37 de ani a fost, de asemenea, acuzat în legătură cu jaful.

Patru hoți au furat nouă obiecte – dintre care unul a fost scăpat și recuperat la fața locului – în valoare de aproximativ 76 de milioane de lire sterline în mai puțin de opt minute.

Ei au forțat o fereastră și au tăiat vitrinele cu unelte electrice după ce au intrat în muzeu cu ajutorul unei platforme mecanice montate pe un vehicul.

Miercuri, un procuror a declarat că doi suspecți arestați în legătură cu jaful de bijuterii au mărturisit „parțial” implicarea lor în jaf. Ei au fost acuzați preliminar de conspirație criminală și furt comis de o bandă organizată și au fost plasați în arest preventiv.

Mai târziu, în aceeași zi, alte cinci persoane au fost arestate în cadrul unor raiduri coordonate în capitala Franței, dar perchezițiile nu au dus la găsirea bijuteriilor furate.

Femeia a compărut în fața unui magistrat sâmbătă.

Jaful a scos la iveală lacune majore în securitatea Luvrului, șeful poliției din Paris, Patrice Faure, spunând politicienilor că sistemele de securitate învechite au lăsat puncte slabe.

Hoții au sustras în total opt obiecte, printre care o diademă cu safire, un colier și un cercel dintr-un set legat de reginele Marie-Amelie și Hortense din secolul al XIX-lea.

De asemenea, au luat un colier cu smaralde și cercei legați de împărăteasa Marie-Louise, a doua soție a lui Napoleon Bonaparte, precum și o broșă relicvar.

Diadema cu diamante a împărătesei Eugenie și broșa ei mare în formă de fundă – un ansamblu imperial de o măiestrie rară – au fost, de asemenea, furate.

O piesă – coroana imperială a Eugeniei, încrustată cu smaralde și peste 1.300 de diamante – a fost găsită ulterior deteriorată în afara muzeului.