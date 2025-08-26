Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe analizează preluarea G4 Media de către Titluri Quality S.R.L.

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) analizează, din punctul de vedere al securității naționale, tranzacția prin care Titluri Quality S.R.L. preia G4 Global Journalism S.R.L., Economedia Global Journalism S.R.L. și G4Food S.R.L, a anunțat, marți, Consiliul Concurenței, instituție care asigură secretarialul CEISD, transmite Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acordul la care au ajuns reprezentanții celor două entități economice a ajuns în analiza CEISD, instituția statului care analizează tranzacțiile care au ca obiect anumite domenii de activitate (prevăzute la art. 2 din Hotărârea CSAT nr. 73/2012) și a căror valoare depășește două milioane de euro.

„În cazul în care operațiunea are un impact semnificativ asupra securității sau ordinii publice ori prezintă riscuri sau amenințări semnificative la adresa acestora, sunt analizate și investițiile care nu depășesc pragul de 2.000.000 euro”, au transmis reprezentații Consiliului Concurenței.

Grupul Titluri Quality S.R.L. deține mai multe publicații printre care Gândul, ProSport, Cancan. G4 Global Journalism S.R.L., Economedia Global Journalism S.R.L. și G4Food S.R.L. operează mai multe platforme online cu conținut jurnalistic, printre care și G4 Media.

Acordul la care au ajuns reprezentanții celor două entități economice a ajuns în analiza CEISD, instituția statului care analizează tranzacțiile care au ca obiect anumite domenii de activitate (prevăzute la art. 2 din Hotărârea CSAT nr. 73/2012) și a căror valoare depășește două milioane de euro.

„În cazul în care operațiunea are un impact semnificativ asupra securității sau ordinii publice ori prezintă riscuri sau amenințări semnificative la adresa acestora, sunt analizate și investițiile care nu depășesc pragul de 2.000.000 euro”, au transmis reprezentații Consiliului Concurenței.

Grupul Titluri Quality S.R.L. deține mai multe publicații printre care Gândul, ProSport, Cancan. G4 Global Journalism S.R.L., Economedia Global Journalism S.R.L. și G4Food S.R.L. operează mai multe platforme online cu conținut jurnalistic, printre care și G4 Media.

Observațiile, punctele de vedere și comentariile referitoare la această operațiune pot fi transmise CEISD până la data de 26 septembrie la adresa de e-mail [email protected].

Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, a anunțat, pe 12 august, semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, într-o tranzacție ce marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România.

Potrivit companiei, după obținerea avizelor din partea entității responsabile, noul grup va cumula o audiență de aproape 2 milioane de utilizatori unici pe zi, redefinind peisajul media online autohton.

„Prin această fuziune, se naște un ecosistem digital integrat, care va gestiona o audiență vastă, diversificată și bine segmentată. Modelul editorial propus va combina conținut premium, jurnalism de investigație, analiză economică, știri rapide, conținut viral și infotainment de calitate”, au anunțat companiile, într-un comunicat comun.

Conform înțelegerii dintre cele două părți, toate publicațiile din grupul G4Media își vor păstra echipele de conducere și independența editorială. Fondatorii grupului, jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, vor rămâne implicați activ în noua structură, asigurând continuitatea liniei editoriale și respectarea principiilor care au stat la baza construcției G4Media.

Pentru a garanta acest principiu, noul proprietar a semnat un Acord privind independența editorială, aplicabil publicațiilor G4Media, Economedia, G4Food, Techrider și Pets&Cats.