Ștefan Deaconu, expert în drept constituțional: „Corupția și războiul sunt cei mai mari inamici ai statului de drept”

Corupția din interior și războiul din exterior reprezintă cele mai mari pericole la adresa democrației, a declarat miercuri expertul în drept constituțional Ștefan Deaconu, la Forumul privind Statul de Drept.

„Statul de drept are doi inamici: corupția, din interior, și războiul, din afară. Războiul poate avea mai multe forme azi, dar de cele mai multe ori statul de drept este zgâlțâit din interior de corupție”, a spus Deaconu.

El a explicat că fenomenul corupției nu se reduce doar la infracțiuni, ci poate însemna și numirea unor persoane nepregătite în funcții cheie. „Corupția poate însemna și ajungerea pe niște funcții a unor oameni nepotriviți, care nu înțeleg și iau decizii cu impact asupra populației, fără să-și dea seama de consecințe. Tot corupție este și asta – ai trimis oameni nepregătiți în locuri foarte importante”, a precizat expertul.

Deaconu a subliniat și rolul noilor tehnologii în vulnerabilizarea sistemului de justiție, avertizând asupra riscurilor dezinformării, atacurilor cibernetice și fenomenului „deepfake” îndreptat împotriva magistraților. „Sistemul de justiție este sistemul imunitar al unui stat. Dacă nu funcționează, nici statul nu poate funcționa”, a conchis acesta.

”O să mergem de la corupția din sistemul de justiția la corupția care gestionează aceste sisteme de AI în justiție. Integrarea tehnologiei în justiție nu e lipsită de provocări. AI ridică probleme de etică și de practică. Potențiala utilizare abuzivă, mărturii false, reprezintă o amenițare reală pe măsură ce aceste tehnologii devin mai sofisticate”, a mai spus Deaconu.

Ștefan Deaconu a făcut parte din echipa de avocați care a reprezentat cu succes Ministerul Finanțelor în procesul Roșia Montană intentat de compania Gabriel Resources la Curtea de Arbitraj de la Wahington (ICSID).

Forumul privind statul de drept este organizat, în parteneriat, de Facultatea de Drept a Universității din București, Programul Statul de Drept în Europa de Sud-Est al Fundației Konrad Adenauer și Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Acest proiect este conceput ca o platformă unică de dialog între instituții publice, mediul academic, profesiile juridice și societatea civilă, având ca obiectiv analiza principalelor recomandări din Raportul Comisiei Europene privind Statul de Drept în România (2025) și reflecția asupra modului de implementare la nivel național.