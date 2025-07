Presupusul administrator al unuia dintre cele mai importante forumuri ale „criminalităţii cibernetice mondiale” a fost arestat în Ucraina

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O ”persoană suspectată de faptul că este administratorul” XSS.is, unul dintre cele mai importante forumuri ale ”criminalităţii cibernetice mondiale”, a fost arestată marţi în Ucraina, cu asistenţa poliţiei franceze şi a Europol, în urma unei anchete deschise în iulie 2021, cu privire la presupuse ”activităţi ilegale” care au creat un prejudiciu estimat la şapte milioane de dolari, anunţă miercuri într-un comunicat procuroarea Parisului Laure Beccuau, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Este vorba despre unul dintre cele mai vechi forumuri pe Dark Web.

XSS.is, ”activ din 2013”, ”permitea vânzarea de malware-uri”, softuri care infectează computere, ”acces la sisteme compromise, furturi de date şi servicii legate de ransomware”, programe care blochează datele unui computer până la plata unei răscumpărări, se arată în comunicat.

”Forumul era dublat de un server Jabber de mesagerie cifrată, facilitând discuţii anonime între infractori cibernetici”, potrivit lui Laure Beccuau.

NUMEROASE ACTIVITĂŢI ILEGALE

Procuroarea precizează că ancheta preliminară, ”deschisă la 2 iulie 2022 de către Secţia de luptă împotriva infracţionalităţii cibernetice a Parchetului din Paris şi încredinţată Brigăzii de luptă împotriva infracţionalităţii cibernetice (BL2C) a Poliţiei Judiciare a Prefecturii de Poliţie (din Paris), a permis stabilirea unor înregistrări judiciare pe serverul Jabber thesecure.biz.”

”Mesajele interceptate au dezvăluit numeroase activităţi ilegale în legătură cu infracţionalitatea cibernetică şi ransomware-uri şi a permis să se stabilească că acestea au cauzat prejudicii în valoare de cel puţin şapte milioane de dolari”, potrivit lui Laure Beccuau.

Investigaţiile au fost încredinţate unor judecători de instrucţie, la 9 noiembrie 2021, cu privire la infracţiuni precum complicitate în aducerea unor atingeri unui sistem de prelucrare automatizată a datelor, extorcare în bandă organizată şi asociere de răufăcători.

”Identificat cu ajutorul unei a doua înregistrări, efectuate în cadrul unei proceduri judiciare, administratorul formului a fost reţinut la 22 iulie în Ucraina de către autorităţile ucrainene (Cyber Department, the Security Service of Ukraine şi General Prosecutor’s Office of Ukraine), în prezenţa poliţiei franceze însărvinate cu ancheta şi cu asistenţa EUROPOL”, subliniază procuroarea Parisului.

Mai multe site-urti specializate prezintă XSS.is ca pe unul dintre principalele forumuri mondiale ale infracţionalităţii cibernetice din ultimii zece ani – denumit iniţial DaMaGeLab şi redenumit XSS în 2018.

Autorităţile franceze şi europene îşi multiplică comunicarea cu privire la arestări în legătură cu infracţionaliatea cibernetică, în contextul în care sunt anunţate tot mai multe atacuri cibernetice vizând entităţi publice sau grupuri private.

La jumătatea lui iulie, EUROPOL şi EUROJUST au anunţat că au destructurat un grup de hackeri prorus – NoName057(16) -, responsabil de multiple atacuri vizând Ucraina şi aliaţii ei şi care a luat ca ţintă inclusiv infrastructuri inportante în Europa.