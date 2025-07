SURSE Piedone a picat pe o interceptare GSM pe un mandat al Parchetului Judecătoriei Sinaia / Șeful ANPC vorbea pe telefonul șoferului / Parchetul din Sinaia a trimis stenograma la DNA

DNA a obţinut o interceptare a unei convorbiri din data de 7 martie 2025, orele 15:22, dintre şeful ANPC Cristian Popescu Piedone şi Mihai Daniel Marin, o veche cunoştinţă şi angajat al hotelului Internaţional din Sinaia, patronat de liberalul Dan Radu Ruşanu, potrivit unui document consultat de G4Media.ro.

Discuţia dintre Piedone şi angajatul de la hotel Internaţional a avut loc pe telefonul şoferului lui Piedone, Cristian Gabriel Licu. Este un truc folosit de unii inculpaţi, printre care şi Nuţu Cămătaru, care şi el vorbea pe telefonul şoferului.

În interceptare, Piedone îl anunţă pe angajatul de la hotel Internaţional din Sinaia că în acea zi comisarii ANPC urmau să vină în control şi îl învaţă ce să facă astfel încât să iasă bine. Mai mult, Piedone cere şi 3 camere pentru el. El a achitat doar o cameră cu suma de 530 de lei şi consumaţia de la minibar de 109 lei, după cum a arătat G4Media.ro aici.

„Marin Mihai Daniel: Bună ziua! Da, vă rog!

Popescu Cristian-Victor Piedone: DANE, tu ești?

Marin Mihai Daniel: Da, da, da! Vă rog!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Tăticu’!

Marin Mihai Daniel: Vă rog!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Am închis vreo douăzeci de hoteluri de la două la patru stele… Ă! Du-te în bucătărie și sus sau jos, una dintre bucătării sau e o bucătărie comună, nu?

Marin Mihai Daniel: Ă! Nu, nu. Sunt bucătării separate.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână.

Marin Mihai Daniel: Ok!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale, dacă are din alea oale neconforme să le dea de acolo.

Marin Mihai Daniel: În regulă.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj.

Marin Mihai Daniel: Da.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu… cu husă la cu… la saltea cu tot ce corespunde, prosoape…

Marin Mihai Daniel: Ok!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Să fie tot ca să dau și un exemplu: „Uite, domne, patru stele.” Că voi oricum sunteți. Da?

Marin Mihai Daniel: Ok!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Să… că uite un patru stele și uite un patru stele unde aleargă păianjenii și dormi în coșciuge de pvc și saltele de la… pentru câini.

Marin Mihai Daniel: Am înțeles, în regulă.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Deci cred că noi… (N.l. se adresează unei terțe persoane: „Unde suntem, mă, aici? În PREDEAL, unde dracu suntem?”) (N.l. de pe fundal se aude o terță persoană care spune: „La TREI BRAZI.”) La TREI BRAZI, la TREI BRAZI... Ă! Cred că probabil că-n maxim patruzeci de minute cât om face până acolo suntem acolo, o să vin să intru și să stea cineva jos ca să mă ia să mă ducă în ce bucătărie consideră ei.

Marin Mihai Daniel: Ok! În regulă.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Și pe urmă la… pe camere. Să aibă ăia la hotel afișat, da’ am văzut, tarife, tot.

Marin Mihai Daniel: Da.

Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Vo… voi sunteți de patru stele, nu?

Marin Mihai Daniel: Da, da, da! Da!

Popescu Cristian-Victor Piedone: Bine, în regulă, hai!

Marin Mihai Daniel: Bine, bine, bine!”.

Interceptarea discuţiei pe telefonul mobil al şoferului dintre Piedone şi angajatul hotelului lui Ruşanu a fost obţinută de Parchetul Judecătoriei Sinaia în baza unui mandat obţinut de la instanţă în cadrul altui dosar penal, potrivit documentului citat.

Când şi-au dat seama că interceptarea prezintă relevanţă penală şi cine sunt personajele, procurorii din Sinaia au declinat proba către Parchetul Curţii de Apel Ploieşti care a trimis-o mai departe la DNA. În baza declinării, DNA s-a autosesizat pe data de 21 mai acest an pentru infracţiunea de folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații care nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Pe 22 iulie 2025, Piedone a fost ridicat de DNA de pe litoral, condus la domciliu pentru a asista la percheziţii, apoi la DNA. A fost inculpat pentru permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Piedone a fost plasat sub control judiciar cu interdicţia de a-ţi exercita funcţia.

”Lucrurile astea dacă s-au întâmplat ar fi fost undeva în luna mai. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani și ani de zile, dar nu am avut niciun schimb de informații.

Nu-mi aduc aminte cu certitudine că s-a întâmplat acest lucru. Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat da, am deranjat extrem de mult, de la corporații, multe și multe altele pe care nu le știți din spatele acestor povești. Voi demonstra prezumția mea de nevinovăție care există și trebuie să o duc la capăt.

Dacă există dovadă înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultate. Nu există dovadă”, a declarat Piedone în faţa casei sale din Bragadiru.