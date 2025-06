REFERAT Cui i-ar fi dat generalul Zisu locuri de veci la cimitirul Ghencea Militar: avocatei sale, surorii acesteia, socrului și cumnatei sale și cântăreței Mirabelei Dauer care în realitate se numește Marabela Scorțaru

Fostul șef al Logisticii Armatei, generalul Ștefăniță Zisu, și-ar fi instigat subalternii să acorde locuri de veci „cu anticipație” (adică din timpul vieții) către mai multe persoane apropiate lui, prieteni și rude, deși acestea nu ar fi îndeplinit condițiile legale pentru obținerea unui loc de veci, se arată într-un document consultat de G4Media.ro prin care procurorii DNA au început urmărirea penală împotriva generalului Zisu și altor cadre militare într-un nou dosar penal.

Potrivit DNA, persoanele apropiate generalului Zisu care ar fi primit locuri de veci în condiții nelegale ar fi avocata acestuia, Katia Cicală și sora ei, cântăreața Mirabela Dauer (în acte, Mirabela Scorțaru), socrul generalului și cumnata acestuia. În plus, generalul Alexandru Nedelcu, șeful unității militare care administra cimitirul Ghencea Militar, i-ar fi dat un loc de veci și fiului său.

Potrivit procurorilor DNA, avocata generalului Zisu, Katia Cicală, și sora acesteia ar fi obținut locuri de veci invocând că sunt personal civil contractual al MApN, fără să depună documente justificative în aceste sens.

«Prin raportul înregistrat cu nr. (…) 23.04.2024, numita Cicală Katia-Constanța, invocând calitatea de ”p.c.c” (personal contractual civil) a solicitat repartizarea unui loc de înhumare cu anticipație, motivând că „Menționez că pe timpul activității am făcut parte din rândul personalului M.Ap.N., M.A.I., S.R.I, S.P.P., S.T.S., S.I.E., Ministerul Justiției”, iar ca documente justificative a fost depusă doar copia cărții de identitate», se arată în documentul consultat de G4Media.ro.

La audieri, Mariana-Loredana Maghiar, sora avocatei generalului Zisu, a declarat că l-a cunoscut pe general la o înmormântare din Câmpina în urmă cu 2 ani. Ulterior, i s-a plâns că nu au loc de veci pentru părinții bolnavi și că tatăl lor a fost polițist în comuna Ciorani, Prahova, până prin anii 2000. I-au dat generalului Zisu copii după cărțile de indentitate, fără să completeze cereri pentru locuri de veci. În primăvara anului trecut, când s-au întâlnit din nou cu generalul Zisu, acesta le-a înmânat ccontractele de concesiune pentru 2 locuri de veci la cimitirul Ghencea Militar, pentru o perioadă de 49 de ani și chitanțele să plătească taxa de 500 de lei fiecare.

Acum, procurorii DNA acuză faptul că cele două femei nu s-ar fi încadrat în condițiile de obținere a locurilor de veci întrucât nu erau angajate ale MApN.

„Am deținut astfel de contracte de concesiune, dar nu mai sunt valabile întrucât le-am reziliat”, a declarat avocata generalului Zisu pentru G4Media.ro. „Nu am știut că nu de încadrăm, cu toate că tatăl nostru este pensionar militar, dar nu din cadrul MApN, ci al MAI”, a completat avocata Cicală.

În privința cântăreței Mirabela Dauer (Marabela Scorțaru, în acte), procurorii susțin că ea a primit loc de veci la Ghencea Militar după ce a invocat că este plutonier major în rezervă, „cu toate că nu a depus și nici nu i-au fost solicitate ulterior documente doveditoare”.

«Prin raportul înregistrat la nr. (…) din 23.04.2024, numita Scorțaru Mirabela (cunoscută sub pseudonimul de ”Mirabela Dauer”), invocând calitatea de plt.maj.(r.), a solicitat repartizarea unui loc de înhumare cu anticipație, motivând că „Menționez că pe timpul activității am făcut parte din rândul personalului M.Ap.N., M.A.I, S.R.I, S.P.P., S.T.S., S.I.E., Ministerul Justiției”, iar ca documente justificative a fost depusă doar copia cărții de identitate», se arată în documentul consultat de G4Media.ro.

Ulerior, Mirabela Dauer a fost audiată ca martor la DNA, a scris pe rețelele de socializare și s-a declarat indignată de ancheta procurorilor.

„Mi-am dorit un loc de veci…

Nu ca să-mi aparțină mie, mi l-am dorit pentru ca cei ce m-au iubit să aibă unde să-mi lase o floare, să-mi aprindă o lumânare. O dorință tăcută de liniște pentru ce va fi după plecarea spre lumea mai bună.

Prin mărinimia generalului Zisu, am primit o concesiune plătită, nu cerșită. Am crezut că, odată cu ea, va veni și pacea. Dar în loc de recunoștință, am primit o citație. Pentru prima dată în viața mea, m-am văzut chemată la DNA.

Nu pentru o vină, ci pentru o presupunere. Nu pentru o faptă, ci pentru o neînțelegere.

Și tot ce simt e o durere surdă și o umilință care nu mi se cuvin.

Sunt mâhnită și indignată și aleg astăzi să mă adresez vouă, cei care m-ați susținut întotdeauna cu dragoste și respect.

Am aflat cu stupoare că un gest simplu, profund omenesc, venit din partea unei persoane care a iubit artiștii toată viața și care s-a dedicat sprijinirii lor, a fost transformat într-un motiv de suspiciune. Faptul că mi-a fost oferit, cu toată inima, un loc de veci, UN LOC DE VECI, dragii mei – un simbol al grijii și al prețuirii față de artist, nu un favor, nu un câștig – a fost suficient pentru a fi chemată la DNA.

Este revoltător! Este dureros să trăiești într-o lume în care omenia, recunoștința și respectul față de artă devin subiecte de anchetă. Nu am cerut nimic, nu am luat nimic cu forța – mi s-a oferit, cu drag, un loc liniștit pentru atunci când nu voi mai fi. Atât. Nimic mai mult.

Mă doare că trebuie să îmi apăr demnitatea pentru un gest care ar trebui să fie înțeles prin prisma valorilor umane, nu a suspiciunilor birocratice. Artiștii acestei țări merită recunoștință, nu umilință. Merită sprijin, nu anchete.

Mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături, care cunosc omul din spatele numelui și care înțeleg că arta nu se judecă, ci se respectă.

Mulțumesc și respect este ceea ce îi transmit generalului Cătălin Zisu. Și încă ceva – adevărul iese întotdeauna la suprafață, să nu uiți! Vă îmbrățișez! Cu tristețe, dar cu fruntea sus, Mirabela Dauer”, a scris cântăreața pe Facebook.

În ceea ce îi privește pe socrul și cumnata generalului Zisu, aceștia au declarat la audieri că au solicitat locuri de veci întrucât socrul a fost milițian pe vremea lui Ceaușescu, apoi polițist după Revoluție și ar fi plutonier adjutant șef în rerzervă, iar cumnata este comisar șef în cadrul IGPR.

În cazul lor, procurorii acuză faptul că au obținut locuri de veci, „deși cota cu locurile de înhumare destinată Ministerului Afacerilor Interne era epuizată la momentul solicitării”.

Potrivit documentului citat, Direcția Audit Intern din MApN a sesizat DNA Militar în legătură cu acest caz la data de 14 mai 2025.

Context. Generalul Zisu mai are un dosar penal la DNA în care este acuzat că ar fi acordat un contract de peste 41 de milioane de lei (peste 8,3 milioane de euro) firmei Garden Center Grup pentru extinderea cimitirului Ghencea Militar. Aceasta în condițiile în care fiul generalului, Ștefan Zisu, a lucrat la compania lui Ionel Olteanu, între 2016 și 2018.

Procurorii DNA acuză umflarea costurilor prin lucrări fictive de evacuare pâmânt și umplere cu moloz. Așa s-ar fi produs un prejudiciu de aproape 12 milioane de lei (peste 2,4 milioane de euro).

Cine e generalul Zisu supranumit „generalul Cash”

Este unul dintre cei mai influenți generali ai Armatei Române. A fost șef peste toată Logistica Armatei (hoteluri, baze sportive, inclusiv stadionul Ghencea, etc).

În vara lui 2023, generalul Zisu a fost acuzat de patronul FCSB, George Becali, că s-ar fi aflat în spatele interzicerii echipei sale de a juca cu rivala Dinamo pe stadionul Ghencea. „Talpan (colonelul Florin Talpan, juristul CSA Steaua – n.r.) e susţinut de aceeaşi persoană care a susţinut şi nesemnarea contractului. Are putere mare, numai că nu are la nivel de Guvern. E posibil să fie Zisu. Omul, când are bani, dacă mai are şi grad, dacă, să zicem e general, şi mai face şi 50-60 de milioane de euro, atunci cu acela nu poţi să te mai pui. Ăla are şi putere de grad, şi putere politică şi putere de bani. Ăla e puternic, tată, e greu.

Zisu ăsta are el ceva, s-a făcut mare milionar, stă ascuns, dar e mare milionar. Dar poate trimite şi DNA-ul un control să vadă ce s-a întâmplat cu logistica Armatei, să vedem unde sunt miliardele, nenea Zisu. Toţi care s-au luat cu mine, toţi au căzut în belele. O să vedeţi. Toţi care îmi fac mie rele, toţi o să treacă numai prin belele”, a declarat George Becali într-o conferință de presă din iulie 2023.

Potrivit surselor G4Media.ro, generalul Zisu este un apropiat al generalilor Nicolae Ciucă, fost șef al Armatei Române, și al fostului șef al DGIA (serviciul secret al MAPN), generalul Marian Hăpău.

La percheziții, procurorii au găsit la generalul Zisu peste 3000 de tablorui, băuturi fine, o colecție de ceasuri extrem de scumpe, genți de firmă, acte de proprietate ale unor apartamente în complexuri rezidențiale scumpe din Mamaia.