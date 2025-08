Cărturești susține sănătatea emoțională și mentală a adolescenților prin programul KIT pentru viață

De 25 de ani, Cărturești susține educația, pentru că o Românie mai bună începe cu accesul la cărți, la spații sigure și la contexte care inspiră și încurajează dialogul. Librăriile Cărturești sunt astfel de locuri – găzduind peste 800 de evenimente educaționale și culturale în fiecare an. Iar când îi întrebăm pe adolescenții care ne trec pragul de ce revin, răspunsul cel mai des auzit este simplu și puternic: aici mă simt safe (n.r. în siguranță).

Dar care sunt, de fapt, nevoile reale ale tinerilor, dincolo de dorința de siguranță, și cum putem construi contextul în care aceste nevoi să le fie accesibile, atunci când contează cel mai mult? Întrebarea apare în urma unui studiu care arată că tinerii se simt copleșiți, în medie, 17 zile pe lună.

Printre cauzele acestei stări sunt grijile legate de performanța școlară, statutul social, incertitudinile emoționale specifice vârstei, dar și anxietatea indusă de rețelele sociale și de standardele nerealiste promovate în mediul virtual. La toate acestea se adaugă, adesea, și presiunile venite din interiorul grupului de prieteni.

Cărturești a ales să sprijine prin campania Școlărești la Cărturești proiectul KIT – Keep in Touch al Asociației Zi de Bine. Orice achiziție din librăriile Cărturești și de pe www.carturesti.ro incluse în campanie susține programul de peer to peer education dedicat sănătății emoționale și prevenției consumului de substanțe în rândul liceenilor.

„Prin campania Școlărești la Cărturești, susținem nu doar educația, ci și echilibrul emoțional al adolescenților, o nevoie reală, dar adesea trecută cu vederea. Credem că fiecare tânăr merită să fie ascultat, înțeles și ghidat. De aceea, anul acesta sprijinim Asociația Zi de Bine, un partener valoros pentru adolescenți și părinți deopotrivă, într-o etapă delicată care cere sprijin, nu judecată.” – Ana Niculescu, Manager Comunicare Cărturești.

Programul KIT este conceput și implementat de o echipă de specialiști de renume în psihologie și psihiatrie pediatrică. Acesta include sesiuni de formare intensivă dedicate prevenirii consumului de substanțe și promovării sănătății mintale, adresate atât elevilor, cât și profesorilor și consilierilor școlari. Tinerii participanți devin astfel mentori informali pentru colegii și prietenii lor.

Programul mai cuprinde o serie de ateliere și formări complementare, relevante pentru nevoile actuale ale elevilor: comunicare asertivă și ascultare reflexivă, dezvoltarea rezilienței, prevenirea bullyingului, gestionarea anxietății, reglarea emoțiilor, tehnici de interviu motivațional, orientare în carieră, debate, igienă digitală și multe altele.

„Prin parteneriatul cu Cărturești, le oferim adolescenților mai mult decât rechizite – le oferim un kit pentru viață: sprijin emoțional, prevenție și șansa de a merge mai bine, nu doar mai departe.”- Melania Medeleanu, co-fondator Asociația Zi de BINE.

Campania Școlărești la Cărturești se desfășoară în perioada 5 august și 30 septembrie.

Cărturești este prima librărie concept din România, deschisă la finalul anului 2000 și dedicată unei noi experienţe de cumpărare și promovare a cărţii şi a produselor culturale. Devenit între timp cel mai important lanț de librării de pe piața din România, cu 58 de librării în România și 3 în Republica Moldova, Cărturești susține dezvoltarea întregului ecosistem cultural și educațional.

Anual, Cărturești donează mii de cărți bibliotecilor din toată țara, premiază literatura românească pentru copiii prin „Premiile Cărturino”, promovează literatura pentru adolescenți prin „FestivalYA”, oferă „Burse de creație literară” scriitorilor români, oferă a doua viață cărților prin programul „CărturEști Donator de povești” prin care cărțile ajung la copiii din medii defavorizate din toată țara.

Printre librăriile flagship ale brandului se numără Cărturești Carusel – inclusă în topul The Telegraph al celor mai frumoase librării din lume, Cărturești Verona – distinsă cu premiul „Libraria Anului” în cadrul London Book Fair International Excellence Awards 2021.