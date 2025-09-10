Von der Leyen: Respectarea statului de drept e o condiţie sine qua non pentru a beneficia de fondurile europene

Respectarea statului de drept este o condiţie sine qua non pentru a putea beneficia de fondurile europene, legătură care a fost consolidată, iar în următorul buget multianual al UE se va merge şi mai departe în această privinţă, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în primul său discurs despre starea Uniunii Europene de la realegerea sa la conducerea executivului european, transmite Agerpres.

”Independenţa Europei înseamnă protejarea libertăţilor noastre. Libertatea de a decide, de a te exprima, de a te deplasa pe un întreg continent. Libertatea de vot, de a iubi, de a te ruga, de a trăi într-o Uniune a egalităţii. Democraţia noastră şi statul de drept sunt garanţiile acestor libertăţi. Din acest motiv am depus atâtea eforturi pentru a ne consolida instrumentele şi pentru a accelera punerea în aplicare. Am creat un nou ciclu privind statul de drept, care să asigure detectarea timpurie a problemelor şi soluţionarea lor prin dialog. Este nevoie de un ciclu anual integrat privind statul de drept, cu un ritm comun, jaloane clare şi contribuţii din partea tuturor instituţiilor. Acţiunile noastre trebuie îndreptate asupra eliminării lacunelor existente”, a afirmat Von der Leyen în plenul Parlamentului European.

Ea s-a pronunţat pentru sporirea capacităţilor de monitorizare şi detectare a manipulării informaţiilor şi a dezinformării, anunţând în această privinţă crearea unui centru european pentru rezilienţa democratică, ce va reuni toate cunoştinţele de specialitate şi capacităţile din statele membre şi din ţările învecinate.

Ursula von der Leyen a abordat în discursul său şi situaţia mass-media din Europa, insistând că atunci când media independente sunt desfiinţate sau neutralizate capacitatea UE de a monitoriza corupţia şi de a menţine democraţia este grav slăbită.

”Trebuie să facem mai multe pentru a ne proteja mass-media şi presa independentă. Din acest motiv, vom lansa un nou program de rezilienţă în domeniul mass-mediei, care va sprijini jurnalismul independent şi alfabetizarea mediatică. Dar trebuie să investim şi pentru a aborda unele dintre cauzele profunde ale acestei tendinţe. Astfel, în următorul buget, am propus să sporim semnificativ finanţarea pentru mass-media. Trebuie să permitem totodată investiţiile cu capital privat. Prin urmare, ne vom utiliza instrumentele pentru a sprijini mass-media independentă şi locală. O presă liberă reprezintă coloana vertebrală a oricărei democraţii. Vom sprijini presa europeană să rămână liberă”, a ţinut să sublinieze preşedinta Comisiei.

Pe de altă parte, este esenţial ca UE să arate că democraţia oferă soluţii la preocupările legitime ale oamenilor, acest lucru fiind cel mai vizibil în cazul migraţiei. Legat de acest aspect, Ursula von der Leyen a anunţat că a propus în următorul buget triplarea finanţării pentru gestionarea migraţiei şi a frontierelor.

În plus, UE va trebui să ajungă la un acord rapid cu privire la sistemul comun pentru returnări, în contextul în care doar 20% dintre cei care ar trebui să părăsească Europa fac efectiv acest lucru.

Potrivit şefei executivului UE, Pactul privind migraţia şi azilul – care este ”strict, dar echitabil” – va trebui să fie pus în aplicare pe deplin de îndată ce acesta va intra în vigoare şi va putea funcţiona numai dacă toate părţile implicate îşi vor juca rolul.

”Statele membre din nord şi în egală măsură din sud, din est şi în egală măsură din vest. Se înţelege de la sine că ne vom respecta întotdeauna obligaţiile internaţionale. Dar aici în Europa noi, nu călăuzele şi traficanţii, suntem cei care decidem cine vine şi în ce condiţii. Aceştia câştigă milioane peste milioane de euro din promisiunile lor cinice şi false. De aceea trebuie să le distrugem modelul de afaceri. Deşi cifrele totale sunt în scădere, sunt în continuare prea mulţi cei care îşi propun să traverseze frontierele în mod ilegal sau care mor în încercarea de a face acest lucru”, a explicat preşedinta CE în faţa membrilor legislativului european.

Ea a pledat pentru introducerea unui nou regim de sancţiuni care să vizeze călăuzele şi traficanţii de persoane şi să îngheţe activele acestora, să le limiteze capacitatea de a se deplasa şi să le limiteze câştigurile: ”Introducerea ilegală de persoane este o activitate crudă şi criminală, iar nicio călăuză şi niciun traficant nu pot să rămână nepedepsiţi în Europa”.

Dezbaterea privind starea Uniunii Europene este un moment important pentru responsabilizarea Comisiei Europene faţă de reprezentanţii UE aleşi în mod democratic, promovând o Uniune mai transparentă şi mai democratică. Dezbaterea le permite eurodeputaţilor să examineze activitatea Comisiei Europene şi să contribuie la stabilirea direcţiei politicilor UE.

Acest discurs constituie în acelaşi timp şi un instrument de comunicare a priorităţilor Comisiei Europene către opinia publică.