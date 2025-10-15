G4Media.ro
Gareth Bale, din superstar la Real Madrid în antreprenor: Povestea din spatele…

Gareth Bale, pe vreme când juca la Real Madrid / Sursa foto: captură YouTube

Gareth Bale, din superstar la Real Madrid în antreprenor: Povestea din spatele fricii de faliment

15 Oct

Gareth Bale a avut parte de o carieră strălucitoare în fotbal și de bani pe măsura nivelului la care a jucat. Cu toate că a câștigat de ordinul sutelor de milioane de euro, galezul a mărturisit că marea lui teamă înainte de retragere a fost reprezentantă de faliment.

Bale a pus capăt carierei profesioniste la vârsta de 33 de ani. A cucerit numeroase trofee alături de Real Madrid, șederea pe Bernabeu (de nouă ani) fiind una încununată de succes și de câștiguri importante din punct de vedere financiar.

În pofida milioanelor de euro câștigate, Bale a recunosct că marea frică de pe finalul carierei a fost reprezentată de faliment.

„A existat un lucru care m-a speriat întotdeauna în interior”, a mărturisit Bale pentru Front Office Sports.

„Citești articole despre oameni care, după ce termină sportul profesionist, ajung la faliment. Nu știu cum să își gestioneze banii, nu știu cum să facă toate aceste lucruri”, a mărturisit Bale.

„Când termin (n.r. cu viața de sportiv profesionist), nu mai primesc cecul de salariu”, a completat Gareth Bale.

Frica lui Bale nu este totuși una nejustificată, în pofida sumelor uriașe pe care le-a câștigat în carieră: studiile arată că peste 40% dintre foștii sportivi profesioniști trec prin probleme financiare majore la 5-10 ani după retragere.

Fostă importantă vedetă la Real Madrid, Bale a explicat că a căutat să diversifice din punct de vedere financiar, iar motivul a fost unul cât se poate de simplu: să nu depindă de un singur venit.

„Am încercat mereu să mă diversific de foarte devreme. Am avut această idee de pilon – dacă un pilon e tăiat și nu funcționează, întreaga clădire nu se prăbușește”, a explicat Bale.

Galezul a devenit antreprenor după retragerea din fotbal: a deschis barul Elevens și lanțul „Par 59” în Cardiff, a investit într-o distilerie galeză, dar și în liga de golf TGL, proiectul lansat de Tiger Woods.

În 2016, Bale a semnat un contract în valoare de 150 de milioane de lire sterline cu Real Madrid și câștiga 600.000 de lire pe săptămână.

Cu toate acestea, spune că a fost mereu atent la cheltuieli. „Am vrut să fiu pregătit pentru viață după fotbal. Asta m-a motivat mereu”, a încheiat vedeta galeză, citată de talksport.com.

De-a lungul carierei, Bale a cucerit 20 de trofee majore, printre acestea numărându-se cinci Champions League și trei titluri de campion al Spaniei cu Real Madrid.

