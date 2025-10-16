G4Media.ro
Șeful ANAF: „Gemul pe care îl face acasă bunica e calculat astăzi…

gem de prune, dulceață
Foto: 1116936 © Monika Adamczyk | Dreamstime.com

Șeful ANAF: „Gemul pe care îl face acasă bunica e calculat astăzi la gap-ul de TVA”

Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a anunțat, la Antena 3 CNN, că România încearcă să calculeze mai corect deficitul de TVA, deoarece, în prezent, în acest gap, este inclus și „gemul pe care îl face în casă bunica”. Taxa pe valoarea adăugată este cea mai prost colectată taxă din România. Potrivit specialiștilor, din 100 de lei realizați efectiv, Fiscul colectează doar 65 de lei, deci o treime rămâne necolectată.

Adrian Nica a anunțat că alte țări au cerut asistență de specialitate pentru a calcula mai bine acest deficit de TVA.

„Aşteptăm publicarea pe 2023. Am văzut că ţările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistenţă de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferenţe, când vorbim de gap-ul de TVA în mod special. Asta încercăm să facem şi noi, să ne prezentăm mai bine şi mai corect către Comisia Europeană”, a spus şeful ANAF, Adrian Nica.

Șeful ANAF a adăugat că „este de notorietate discuţia apărută în spaţiul public cu privire la producţia pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei ţări, atunci când vorbim de autoconsum”.

„Şi ca să dau câteva exemple clare: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica”, a spus Adrian Nica.

Întrebat de realizatorul Antena 3 CNN Răzvan Dumitrescu dacă asta contează la gap-ul de TVA în România, șeful Fiscului a răspuns: „Din păcate, astăzi, da. Da, este calculat astăzi la gap-ul de TVA”.

România are, în prezent, cel mai mare gap de TVA din Uniunea Europeană. Gap-ul de TVA sau deficitul de TVA reprezintă diferenţa dintre cât TVA ar trebui să încaseze statul (conform legislaţiei fiscale) şi cât TVA încasează efectiv.

