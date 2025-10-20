MAE: România lansează un program de formare pentru combaterea dezinformării în Africa / Programul, desfăşurat în perioada 20 – 24 octombrie, reuneşte experţi din mai multe state africane și România

Ministerul Afacerilor Externe, prin Agenţia Română pentru Dezvoltare Internaţională (RoAid), în parteneriat cu Institutul de Afaceri Externe (IFA) al Etiopiei, a lansat luni, la Addis Abeba, programul de formare „Stabilizarea şi reconstrucţia post-conflict – bune practici în întărirea rezilienţei şi combaterea dezinformării”, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES, programul, desfăşurat în perioada 20 – 24 octombrie, reuneşte experţi, diplomaţi, cercetători şi reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai societăţii civile din Etiopia, state africane şi România, cu scopul de a împărtăşi bune practici şi experienţe în domeniul reconstrucţiei post-conflict, gestionării crizelor şi combaterii dezinformării.

Ceremonia de deschidere a fost susţinută de Jafar Bedru Geletu, director executiv al Institutului de Afaceri Externe al Etiopiei, Iulia Pataki, ambasadorul României în Republica Federală Democratică a Etiopiei, şi Daniela Dobre, director general al Agenţiei Române pentru Dezvoltare Internaţională – RoAid.

Ambasadorul României, Iulia Pataki, a evidenţiat faptul că acest program reprezintă o iniţiativă concretă a ţării noastre în sprijinul consolidării păcii şi stabilităţii în Africa, prin transfer de expertiză, formare profesională şi dialog interinstituţional.

„România este ferm angajată să contribuie la eforturile internaţionale de reconstrucţie post-conflict şi la combaterea ameninţărilor generate de dezinformare şi manipulare, care afectează democraţiile din toate regiunile lumii”, a declarat ambasadorul.

Pe parcursul săptămânii, participanţii vor lua parte la prelegeri şi exerciţii interactive susţinute de experţi români şi etiopieni, alături de specialişti ai Institutului de Afaceri Externe al Etiopiei. Temele abordate vor include rezilienţa instituţională, combaterea dezinformării, rolul societăţii civile şi al femeilor în procesele de stabilizare, precum şi cooperarea dintre Uniunea Europeană, Uniunea Africană şi partenerii internaţionali în domeniul păcii şi securităţii.

Prin această iniţiativă, România îşi reafirmă angajamentul de a sprijini dezvoltarea sustenabilă, pacea şi stabilitatea pe continentul african, în spiritul Parteneriatului UE-Africa şi al Strategiei României de cooperare internaţională pentru dezvoltare, precizează sursa citată.

Programul este implementat de Agenţia Română pentru Dezvoltare Internaţională – RoAid, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul programelor de cooperare pentru dezvoltare derulate de România. RoAid sprijină statele partenere în consolidarea capacităţilor instituţionale, gestionarea situaţiilor de criză şi atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.