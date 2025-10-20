Ciucu: Un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar putea avea loc odată cu alegerile parţiale locale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar fi oportun să fie organizat odată cu alegerile parţiale locale de anul acesta, în contextul în care CCR a stabilit că actul normativ este neconstituţional, consideră prim-vicepreşedintele PNL şi primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

CCR a dat o decizie juridică, nu una dorită de cetăţeni. Respectăm decizia Curţii, dar rămânem consecvenţi în ceea ce priveşte reforma statului şi eliminarea privilegiilor. Personal, sunt de acord cu ideea că acest blocaj ar putea fi depăşit rapid printr-o lege care să aibă la bază un referendum prin care cetăţenii să exprime clar dacă vor sau nu vor echitate socială şi eliminarea privilegiilor. Şi cred că ar fi oportun ca acest referendum să fie organizat odată cu alegerile parţiale de anul acesta (vor fi alegeri inclusiv în Bucureşti), a scris Ciprian Ciucu, luni, pe Facebook.

Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, şi a stabilit că actul normativ este neconstituţional.

La începutul lunii septembrie, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie au decis sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor.