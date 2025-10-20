G4Media.ro
Ciprian Ciucu, primar Sector 6, la ședința CGMB
FOTO: Ciprian Ciucu, primarul Sector 6, în ședința CGMB de vineri, 29 august

Ciucu: Un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar putea avea loc odată cu alegerile parţiale locale

Articole20 Oct • 1.575 vizualizări 5 comentarii

Un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar fi oportun să fie organizat odată cu alegerile parţiale locale de anul acesta, în contextul în care CCR a stabilit că actul normativ este neconstituţional, consideră prim-vicepreşedintele PNL şi primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, transmite Agerpres.

CCR a dat o decizie juridică, nu una dorită de cetăţeni. Respectăm decizia Curţii, dar rămânem consecvenţi în ceea ce priveşte reforma statului şi eliminarea privilegiilor. Personal, sunt de acord cu ideea că acest blocaj ar putea fi depăşit rapid printr-o lege care să aibă la bază un referendum prin care cetăţenii să exprime clar dacă vor sau nu vor echitate socială şi eliminarea privilegiilor. Şi cred că ar fi oportun ca acest referendum să fie organizat odată cu alegerile parţiale de anul acesta (vor fi alegeri inclusiv în Bucureşti), a scris Ciprian Ciucu, luni, pe Facebook.

Curtea Constituţională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, şi a stabilit că actul normativ este neconstituţional.

La începutul lunii septembrie, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie au decis sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor.

5 comentarii

  1. Unde? Doar in Bucuresti? Nu era ca nu avem bani sa faci alegeri partiale acolo unde nu mai sunt primari, acum facem referendum national? Daca astia sunt politicienii pro-europeni din Romania e vai de noi, e de plecat din tara

  2. Sa facem referendum ca, oricum, nu se tine seama de el… La fel ca la celelalte.

  4. Ce politici de țară bananieră. Am terminat cu orice vot pentru mono-partidul PSDPNLUDMRUSR.

  5. Ba parca am avut un referendum in care romanii au spus ca vor maxim 300 de parlamentari si o singura camera a parlamentului. S-a tinut cont de vointa romanilor in cazul asta? Nu. Despre ce vorbim?

