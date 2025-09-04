G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trump găzduieşte la Casa Albă o cină cu marii lideri din tehnologie.…

Elon Musk și Donald Trump
Sursa foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Trump găzduieşte la Casa Albă o cină cu marii lideri din tehnologie. Elon Musk e marele absent

Articole4 Sep 0 comentarii

Preşedintele american Donald Trump va primi joi, la Casa Albă, aproximativ douăzeci şi patru de lideri de top din tehnologie şi business, dintre care marele absent va fi Elon Musk, pentru un eveniment inaugural organizat în Grădina Trandafirilor, recent renovată, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Întâlnirea va avea loc sub forma unei cine, după un eveniment separat dedicat inteligenţei artificiale, găzduit de prima doamnă Melania Trump.

Pe lista invitaţilor se află nume de prim-plan precum Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Bill Gates (Microsoft) şi Sam Altman (OpenAI), potrivit unui oficial de la Casa Albă. Lor li se alătură Greg Brockman (preşedintele OpenAI), Sergey Brin (cofondator Google), Shyam Sankar (director tehnologic Palantir) şi Alexandr Wang (fondator Scale AI şi lider al unei echipe de superinteligenţă la Meta).

Au mai fost invitaţi Sundar Pichai (CEO Google), Satya Nadella (Microsoft), Safra Catz (Oracle) şi David Limp (Micron Technology). De asemenea, sunt aşteptaţi David Sacks, investitor şi consilier prezidenţial pe teme de cripto şi AI, precum şi Jared Isaacman, fondatorul Shift4.

Evenimentul reflectă relaţia strânsă, dar complicată, dintre administraţia Trump şi sectorul Big Tech în cel de-al doilea mandat prezidenţial.

Mulţi dintre directorii invitaţi au căutat în ultima perioadă să construiască relaţii mai bune cu administraţia, anunţând proiecte în linie cu obiectivele de reshorare şi dezvoltare a noilor tehnologii promovate de Casa Albă.

Remarcabilă este absenţa lui Elon Musk, CEO Tesla şi fondator SpaceX, care a avut un rol consultativ la începutul actualei administraţii, dar ulterior s-a despărţit public de preşedinte în urma unor divergenţe.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.