Grindeanu: Proiectul de lege PSD care va scuti veteranii de război, deținuții politici și persoanele cu handicap de la plata CASS va include obligația cetățenilor ucraineni de a plăti contribuția de sănătate

Proiectul PSD privind scutirea de la plata contribuției de sănătate pentru veterani de război, deținuți politici, veterani și invalizi va include și obligația cetățenilor ucraineni de a plăti CASS pentru sumele pe care le primesc de la statul român, a confirmat marți seara liderul interimar al social-democraților, Sorin Grindeanu, într-o intervenție telefonică la RTV.

Grindeanu a precizat că acest proiect de lege va fi depus miercuri de parlamentarii PSD. Întrebat de moderator dacă proiectul include și obligația cetățenilor ucraineni de a plăti CASS, Sorin Grindeanu a răspuns: “Este inclus și acest lucru”.

“Am văzut în seara asta că într-un final unele din ideile PSD sunt preluate de prim ministru și am văzut că este de acord cu această idee”, a comentat Grindeanu, după ce prim ministrul Ilie Bolojan a comentat la un alt post de televiziune, chestionat despre posibilitatea ce cetățenii ucraineni să plătească CASS: “De la 1 ianuarie anul viitor această facilitate nu mai trebuie asigurată”.

În urmă cu o zi, PSD-istul Adrian Câciu a anunțat pe pagina sa de Facebook depunerea unui proiect de lege care va prevedea, printre altele, și “plata CASS și de către migranți, refugiații ucrainieni sau azilanți, CASS de 10% aferent sumelor pe care le primesc de la statul român”.

“Mi se pare corect și echitabil să plătească la fel ca românii! De asemenea, vom avea prevederi privind scutirea de plata CASS a mamelor, a veteranilor de război, văduvelor de război, a invalizilor și deținuților politici”, a scris Câciu.