G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Sorin Grindeanu: PSD va finaliza astăzi proiectul de lege prin care vom…

Calugar Inquam Photos - Casian Mitu
Sursa foto: Inquam Photos / Casian Mitu

Sorin Grindeanu: PSD va finaliza astăzi proiectul de lege prin care vom repara alte situații revoltătoare cum ar fi obligarea veteranilor de război, a deținuților politici, văduvelor, persoanelor cu handicap și călugărilor la plata CASS

Articole2 Sep 0 comentarii

Șeful interimar al PSD a transmis, marți, că PSD ”va finaliza astăzi proiectul de lege prin care vom repara alte situații revoltătoare cum ar fi obligarea veteranilor de război, a deținuților politici, văduvelor, persoanelor cu handicap și călugărilor la plata contribuției la sănătate (CASS)”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Sorin Grindeanu a anunțat, prin același mesaj de pe Facebook, și că a ”insistat ca impozitul pe multinaționale să NU fie scos, pentru că altfel Guvernul ar fi avut ZERO legitimitate”:

  • ”Nimeni nu ar fi putut înțelege de ce mamele și pensionarii plătesc CASS, dar companiile multinaționale sunt scutite de 1.3 miliarde de lei. Pierderea la buget ar fi fost de TREI ori mai mare decât ”economiile” cinice făcute pe seama mamelor care îşi cresc copiii. Pe lângă menținerea acestei măsuri absolut necesare, am obținut și triplarea impozitelor pentru bunurile de lux. Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”, a mai transmis liderul social-democrat în ziua în care premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă despre necesitatea măsurilor de austeritate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

BREAKING Guvernul își asumă răspunderea luni pe cinci pachete de măsuri, inclusiv pensiile magistraților / Proiectul de reformă a administrației locale a fost amânat

Articole31 Aug • 18.570 vizualizări
12 comentarii

Grindeanu, întâlnire cu reprezentanți ai Partidului Socialiștilor Europeni: Un PSD unit și stabil este garanția că România rămâne pe direcția corectă. Combaterea mesajelor extremiste se face cu determinare, dar și cu rezultate

Articole29 Aug • 197 vizualizări
0 comentarii

Grindeanu: Miniștrii PSD și-au făcut pe deplin treaba în ceea ce privește reformele din Pachetul 2 de măsuri pe care le-au avut de gestionat. În Parlament vom formula amendamente pentru a corecta și alte puncte

Articole29 Aug • 447 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.