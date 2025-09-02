Sorin Grindeanu: PSD va finaliza astăzi proiectul de lege prin care vom repara alte situații revoltătoare cum ar fi obligarea veteranilor de război, a deținuților politici, văduvelor, persoanelor cu handicap și călugărilor la plata CASS

Șeful interimar al PSD a transmis, marți, că PSD ”va finaliza astăzi proiectul de lege prin care vom repara alte situații revoltătoare cum ar fi obligarea veteranilor de război, a deținuților politici, văduvelor, persoanelor cu handicap și călugărilor la plata contribuției la sănătate (CASS)”.

Sorin Grindeanu a anunțat, prin același mesaj de pe Facebook, și că a ”insistat ca impozitul pe multinaționale să NU fie scos, pentru că altfel Guvernul ar fi avut ZERO legitimitate”:

”Nimeni nu ar fi putut înțelege de ce mamele și pensionarii plătesc CASS, dar companiile multinaționale sunt scutite de 1.3 miliarde de lei. Pierderea la buget ar fi fost de TREI ori mai mare decât ”economiile” cinice făcute pe seama mamelor care îşi cresc copiii. Pe lângă menținerea acestei măsuri absolut necesare, am obținut și triplarea impozitelor pentru bunurile de lux. Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”, a mai transmis liderul social-democrat în ziua în care premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă despre necesitatea măsurilor de austeritate.