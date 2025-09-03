Alfred Simonis: Reforma făcută la Timiş ne pune în situaţia în care, după ce se taie, încă mai avem 200 de posturi care ar putea fi ocupate

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a explicat că după ce, la nivelul CJ, a fost făcută reforma administrativă, instituţia rămâne cu 200 de posturi care ar putea fi ocupate. Simonis a precizat că nu vor fi făcute angajări. El a făcut ceastă afirmaţie în condiţiile în care premierul Ilie Bolojan a declarat în urmă cu o zi că, ”dacă vrem să vorbim despre reduceri în administraţie, înseamnă că trebuie să vorbim despre numărul de posturi care astăzi sunt efectiv ocupate în administraţia din România”. ”La asta trebuie să ne raportăm, pentru că asta într-adevăr înseamnă reducere”, a explicat şeful Executivului, transmite News.ro.

”Vă anunţ bucuros că, deşi nu au intrat încă toate organigramele subordonatelor în vigoare, şi nici cea a aparatului propriu, care va intra în vigoare la 1 octombrie, după ce se vor face acele tăieri de până la 40-45% din posturile totale, la nivelul Consiliului Judeţean Timiş, după ce se vor tăia 45% posturi, şi va intra în vigoare noua organigramă, vom avea aproximativ 200 de posturi libere care ar putea fi eventual ocupate. Dar, evident, că nu vom face niciun fel de angajări suplimentare”, a declarat miercuri Alfred Simonis.

Liderul CJ Timiş a mai spus că banii economisiţi vor fi cheltuiţi pe cofinanţări de proiecte europene.

”Reforma făcută la Timiş ne pune în situaţia în care, după ce se taie, încă mai avem 200 de posturi care ar putea fi ocupate. Asta înseamnă reforma şi de aici vom avea bani pentru cofinanţări de proiecte europene”, a transmis Alfred Simonis.

După o reducere de 600 de posturi în toate structurile, inclusiv cele subordonate, seful CJ Timiş anunţă o reducere a cheltuielilor cu 50 de milioane de lei.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, marţi, că pe componenta de creştere a eficienţei administraţiei locale nu s-a ajuns la o soluţie în coaliţie, pentru că ar fi implicat o reducere de personal în administraţie, el subliniind că simpla tăiere a unor posturi neocupate din organigrame nu duce la reduceri de cheltuieli care să aibă impact şi că este nevoie să fie reduse posturile care sunt efectiv ocupate. Bolojan a arătat că o reducere cu 25% a posturilor din organigrame ar însemna că se desfiinţează ”doar posturi care ipotetic n-au fost înfiinţate sau posturi vacante şi efectele reale asupra scăderii de cheltuieli sunt aproape nule”.

”În fiecare instituţie, din totalul posturilor care sunt aprobate, o parte sunt ocupate, o parte sunt vacante. Vacantele, în tehnica administraţiei, au un rol pentru că susţin posturi de şefi. Ca să ai o direcţie, trebuie să ai un număr de oameni, de posturi, şi deci acesta este un rol indirect şi o rezervă de angajare în anumite situaţii. Dacă vrem să vorbim despre reduceri în administraţie, înseamnă că trebuie să vorbim despre numărul de posturi care astăzi sunt efectiv ocupate în administraţia din România. La asta trebuie să ne raportăm, pentru că asta într-adevăr înseamnă reducere. Celelalte elemente sunt doar date de organizare”, a explicat premierul.

Potrivit acestuia, în România sunt aprobate în administraţie 190.000 de posturi, dintre acestea 164.000 de posturi sunt aprobate prin organigrame, din care aproximativ 130.000 de posturi sunt ocupate.

”Vedem că între numărul maxim de posturi unde poate acţiona Guvernul şi numărul efectiv de posturi ocupate sunt 32% care înseamnă posturi care nici n-au fost înfiinţate sau posturi vacante. Prin urmare, când reduci cu 25% (…) înseamnă că nu atingi niciun post ocupat pentru că ajungi puţin deasupra lor. Şi atunci când Ministerul Dezvoltării a propus o reducere de 25% ne-am dat seama că, de fapt, facem ce-am mai făcut: le spunem oamenilor că vom face reduceri ale căror efecte sunt aproape nule, pentru că desfiinţează doar posturi care ipotetic n-au fost înfiinţate sau posturi vacante şi efectele reale asupra scăderii de cheltuieli sunt aproape nule. Am văzut-o asta de mai multe ori şi nu-mi pot permite în situaţia în care este România să vin cu astfel de soluţii în faţa cetăţenilor, în calitate de prim-ministru. Din acest motiv am propus să facem o analiză cât se poate de corectă şi de cinstită asupra administraţiei locale din România”, a subliniat Bolojan.