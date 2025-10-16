Serviciile secrete franceze au dejucat un complot de asasinat împotriva unui opozant rus refugiat în Franța

Autoritățile franceze au anunțat joi că au dejucat un proiect de asasinat vizând un opozant al președintelui rus Vladimir Putin, stabilit în orașul Biarritz, transmite Le Parisien. Patru bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 38 de ani, de naționalități franceză și rusă, au fost arestați luni, în urma unei operațiuni conduse de Direcția Generală a Securității Interne (DGSI).

Potrivit Parchetului Național Antiterorist (PNAT), intervenția a avut loc în regiunea pariziană și în departamentul Loire-Atlantique, în cadrul unei anchete deschise pentru „asociere de răufăcători teroriști în vederea pregătirii unuia sau mai multor crime împotriva persoanelor”.

Ținta: Vladimir Oscețkin, opozant notoriu al regimului Putin

Conform publicației Le Parisien, ținta presupusului complot era Vladimir Oscețkin, un opozant rus și avertizor de integritate cunoscut pentru documentarea abuzurilor comise în sistemul penitenciar rus și pentru pozițiile sale critice față de Kremlin.

Refugiat în Franța de mai mulți ani, Oscețkin trăiește sub protecția autorităților, după ce a primit în mod repetat amenințări cu moartea.

Potrivit surselor citate, suspecții ar fi efectuat repere și observații în jurul locuinței acestuia din Biarritz, semn că planul de asasinat era într-un stadiu avansat de pregătire.

O anchetă antiteroristă deschisă în septembrie

Ancheta preliminară a fost lansată pe 19 septembrie 2025 și încredințată DGSI. Cei patru suspecți au fost plasați în arest preventiv pe 13 octombrie, iar procurorii antiterorism au solicitat punerea lor sub acuzare și plasarea în detenție provizorie.

O informație judiciară a fost deschisă pentru participare la o asociație de răufăcători teroriști având ca scop pregătirea unei crime. Parchetul Național Antiterorist nu a confirmat oficial identitatea persoanei vizate, însă mai multe surse media franceze susțin că este vorba de Oscețkin.

Un nou avertisment privind amenințările externe

Cazul reamintește de intensificarea amenințărilor la adresa opozanților ruși aflați în exil în Europa Occidentală, în contextul războiului din Ucraina și al consolidării regimului Putin.

În ultimii ani, mai mulți disidenți, jurnaliști și foști agenți ruși au fost vizați de tentative de asasinat sau otrăvire pe teritoriul european.

În prezent, autoritățile franceze continuă verificările pentru a stabili dacă suspecții arestați au legături directe cu serviciile de informații ruse sau cu grupări intermediare acționând în numele acestora.