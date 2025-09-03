O școală cu promovabilitate 100% și abandon școlar zero, cu 420 de elevi, a fost desființată politic și absorbită de una cu 300 de elevi. Profesorii au contestat decizia politicienilor locali și a inspectoratului

O școala Gimnazială din Vatra Dornei, județul Suceava, cu promovabilitate 100% și abandon școlar zero, cu 420 de elevi, a fost desființată politic și absorbită de una cu 300 de elevi. Profesorii contestă modalitatea de comasare a unităților de învățământ din Municipiul Vatra Dornei, fără a se respecta principiile democratice și fără consultarea prealabilă a directorilor acestora, sfidând cadrul legislativ în vigoare, acuză aceștia într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Educației Daniel David și transmisă redacției Edupedu.ro

Un număr de 32 de profesori, personal didactic auxiliar și nedidactic, susținut de Consiliul Reprezentativ al Părinților, au contestat în instanță decizia ISJ Nr. 264/18.08.2025, dosar nr.2857/86/2025 din data de 29.08.2025, depus la Tribunalul Suceava, secția de Contencios administrativ și fiscal, se precizează în document.