O școală cu promovabilitate 100% și abandon școlar zero, cu 420 de elevi, a fost desființată politic și absorbită de una cu 300 de elevi. Profesorii au contestat decizia politicienilor locali și a inspectoratului
O școala Gimnazială din Vatra Dornei, județul Suceava, cu promovabilitate 100% și abandon școlar zero, cu 420 de elevi, a fost desființată politic și absorbită de una cu 300 de elevi. Profesorii contestă modalitatea de comasare a unităților de învățământ din Municipiul Vatra Dornei, fără a se respecta principiile democratice și fără consultarea prealabilă a directorilor acestora, sfidând cadrul legislativ în vigoare, acuză aceștia într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Educației Daniel David și transmisă redacției Edupedu.ro
Un număr de 32 de profesori, personal didactic auxiliar și nedidactic, susținut de Consiliul Reprezentativ al Părinților, au contestat în instanță decizia ISJ Nr. 264/18.08.2025, dosar nr.2857/86/2025 din data de 29.08.2025, depus la Tribunalul Suceava, secția de Contencios administrativ și fiscal, se precizează în document.
Școala Gimnazială Nr.2 are numeroase atuuri pentru a rămâne o școală cu personalitate juridică, susțin semnatarii scrisorii:
- „Instituția a beneficiat de un Proiect POR, axa 10, intitulat ”Extindere și modernizare Școala Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei”, în valoare de peste 1,6 milioane Euro, proiect în garanție până în 31 ianuarie 2026;
- În urma evaluărilor externe ARACIP din anii 2012 și 2023, am obținut Atestatul privind nivelul calității educației oferite, cu calificative majoritar FB;
- Școala are aviz ISU și DSP;
- Învățământul se desfășoară într-un singur schimb, fiecare clasă având spațiul propriu;
- Procent de promovabilitate 100% și abandon școlar 0%;
- Cabinet de asistență psihopedagogică;
- Cabinet medical;
- Cabinet CEAC;
- Cabinet de Informatică;
- Laborator de fizică, chimie și biologie;
- Sală de sport și terenuri de sport;
- Spațiu verde amenajat la standarde pentru activități de tip outdoor;
- Bibliotecă cu fond de carte (peste 20.000 volume) îmbogățit anual cu cele mai noi titluri;
- Toți absolvenții sunt înscriși în învățământul liceal și profesional de stat;
- Toate cadrele didactice sunt calificate, peste 85% din cadrele didactice au gradul I;
- Toate sălile de clasă, laboratoarele, cabinetul psihopedagogic și sala de sport au fost dotate prin proiectul PNRR, în valoare de peste 150.000 Euro.”
