Premierul bulgar: Perturbarea GPS a avionului preşedintei CE nu e o ameninţare hibridă sau cibernetică. O investigaţie nu este necesară

Nu există niciun motiv pentru a investiga incidentul în care a fost implicată aeronava preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, întrucât bruierea unui semnal GPS nu este considerată o ameninţare hibridă sau cibernetică, a afirmat prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov marţi, la Burgas, transmite BTA, potrivit Agerpres.

Declaraţia sa urmează unei relatări de luni a Serviciului de informare al guvernului despre un incident produs duminică, atunci când sistemul GPS de la bordul avionului preşedintei Comisiei Europene a pierdut semnalul GPS prin satelit către sistemul său de navigaţie în timp ce se apropia de aeroportul din Plovdiv.

Pentru a garanta siguranţa zborului, Autoritatea Bulgară a Serviciilor de Trafic Aerian a propus imediat o metodă alternativă de aterizare folosind ajutoarele de navigaţie cu baza la sol.

Într-o conferinţă de presă desfăşurată luni, purtătoarea de cuvânt adjunctă a Comisiei, Arianna Podesta, a afirmat că autorităţile bulgare bănuiesc că incidentul GPS din timpul călătoriei preşedintei Ursula von der Leyen către Bulgaria a fost cauzat de interferenţa flagrantă a Rusiei.

Jeliazkov a spus că, de la începerea războiului din Ucraina în 2022, războiul modern a implicat tot mai mult aşa-numitul război electronic, care include perturbări intenţionate ale spectrului de frecvenţe radio. Potrivit lui, asemenea perturbări au fost observate în ultimii ani într-o zonă geografică largă, ce include Helsinki, regiunea Mării Negre, Erevan, Tbilisi, Cipru, Siria şi Tripoli.

„Toate aceste sunt exemple de interferenţă ce afectează spectrul de frecvenţe radio utilizate de semnalele GPS transmise din sateliţii ce orbitează la altitudini de aproximativ 20 de kilometri deasupra Pământului”, a afirmat Rosen Jeliazkov.

Premierul a evidenţiat că perturbarea nu a ţintit în mod specific o anumită aeronavă şi că incidentul a fost identificat de către echipajul de zbor. ”Astfel de evenimente se întâmplă zilnic şi aeronavele decolau şi aterizau cu mult timp înainte de a exista sistemele GPS”, a spus Jeliazkov.

El a explicat că există protocoale internaţionale stabilite pentru asemenea situaţii, care se aplică în toate ţările monitorizate de Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei. Aceste protocoale stipulează că, în cazul unei perturbări GPS, sunt folosite metode de navigaţie tradiţionale ce utilizează instrumente.

După cum a accentuat premierul, controlul traficului aerian din Bulgaria a urmat toate procedurile necesare şi incidentul nu este diferit de alte evenimente similare legate de conflictul actual din Ucraina şi de tehnicile de război electronic.

„Din păcate, acesta este unul dintre efectele colaterale, deşi nu unul minor, ale acestor conflicte”, a încheiat Jeliazkov.