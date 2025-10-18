Pentagonul critică canalul de streaming Netflix pentru că produce „gunoi woke” după lansarea unei drame militare cu tematică gay

Pentagonul a atacat Netflix pentru că produce „gunoi woke”, după lansarea dramei militare cu tematică gay Boots, devenită un hit, informează publicația The Guardian, citată de News.ro.

Serialul, bazat pe memoriile lui Greg Cope White din 2015, The Pink Marine, spune povestea unui adolescent care îşi ascunde orientarea şi se înrolează în United States Marine Corps în anii 1990.



Într-o declaraţie distribuită iniţial publicaţiei Entertainment Weekly, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Kingsley Wilson, a spus: „Sub conducerea preşedintelui Trump şi a secretarului Hegseth, armata SUA revine la restabilirea ethosului de războinic. Standardele noastre, pe toate liniile, sunt de elită, omogene şi neutre din punct de vedere al sexului, pentru că greutatea unui rucsac sau a unei fiinţe umane nu ţine cont dacă eşti bărbat, femeie, gay sau heterosexual”.



De asemenea, a adăugat: „Nu ne vom compromite standardele pentru a satisface o agendă ideologică, spre deosebire de Netflix, a cărui conducere produce şi livrează constant gunoi woke publicului şi copiilor”.



Stuart Heritage de la The Guardian a numit serialul – aflat în prezent pe locul şase la nivel global pe platformă – „incredibil de puternic”. The Hollywood Reporter a scris că serialul este „critic faţă de politicile anti-gay ale armatei din anii 1990”, dar este „de asemenea respectuos cu armata în multe privinţe şi destul de pozitiv în privinţa fraternităţii din viaţa militară”.



Miles Heizer, actor gay care joacă rolul principal, a vorbit recent despre relevanţa serialului. „Când am început filmările (în 2023), nu cred că ne-am propus să transmitem un mesaj atât de relevant pentru cei care servesc astăzi”, a spus Heizer. „Dar, desigur, pe măsură ce lucram, au început să se întâmple toate aceste lucruri. E foarte interesant că Boots aruncă o lumină asupra a ceea ce se petrece de fapt acum, chiar dacă acţiunea are loc în 1990. E tulburător.”/ a adăugat el.



Reacţia vine în contextul în care numeroase persoane din tabăra conservatoare au criticat Netflix pentru conţinutul său divers. La începutul acestei luni, Elon Musk s-a aflat la orihinea unei tentative de a-i determina pe utilizatori să-şi anuleze abonamentele din cauza unui clip care arată un personaj transgender în serialul animat Dead End: Paranormal Park. Musk, care are o fiică transgender, le-a cerut celor 227 de milioane de urmăritori ai săi de pe X să renunţe la abonament pentru sănătatea copiilor lor.



Zach Barack, actorul trans care dă voce personajului, a răspuns scriind: „Puteţi face câtă panică doriţi, dar copii şi părinţi mi-au spus că le-a salvat vieţile!!”



Netflix rămâne liderul pieţei de streaming, cu 301,6 milioane de utilizatori plătitori în peste 190 de ţări.