Ministrul Educației: Partea de violenţă, ca să nu mă refer doar la forma de tip bullying, este prea prezentă pentru cum am vrea noi să arate o şcoală / Avem proceduri, comisii, paşi de urmat / Am descoperit cu surprindere că mulţi nu cunoşteau aceste proceduri

Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că violenţa este mult prea prezentă în şcoli şi, chiar dacă există proceduri clare, a constatat cu surprindere că, în realitate, mulţi din şcoli nu ştiu ce trebuie făcut, transmite News.ro.

”Partea de violenţă în general, ca să nu mă refer doar la forma de tip bullying, este prea prezentă pentru cum am vrea noi să arate o şcoală. Şi acolo, să ştiţi, problema este nu în faptul că nu avem proceduri. Avem foarte multe proceduri, comisii, paşi de urmat pentru controlul violenţei. Am descoperit cu surprindere în cursul acestui demers de diagnoză că mulţi nu cunoşteau aceste proceduri. Nu ştiau că sunt”, a declarat, vineri, la Medika Antidrog, ministrul Educaţiei, Daniel David.

El a precizat că există diagrame cu tot ce trebuie făcut în funcţie de fiecare tip de violenţă.

”Avem astfel de ghiduri sau proceduri chiar înainte să avem ghiduri faţă de prevenţia şi controlul consumului de droguri. Acolo unde ai consum de droguri, ai şi probleme legate de violenţă şi invers. Nu ştii care e legătura cauzală”, a explicat ministrul Educaţiei.