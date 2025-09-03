Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru: Undă verde de la Comisia Europeană pentru a prelua pe fonduri de coeziune proiectele care nu-și vor mai găsi finanțare prin PNRR, mai ales cele strategice de exemplu spitale sau infrastructura de transport

Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a spus miercuri, 3 septembrie că a primit undă verde de la Comisia Europeană privind preluarea pe programele finanțate prin Politica de Coeziune a proiectelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR.

„Am discutat la Bruxelles cu Rafaele Fito, comisarul european pentru Coeziune și Reformă; legat de faptul ca proiectele care nu își vor mai găsi finanțare în PNRR să poată fi trecute pe fondurile de coeziune. Am avut această discuție pentru a mă asigura că avem flexibilitate pentru eventuale realocări, reajustări, inclusiv între Fondul Social European și Fondul de Dezvoltare Regională.

Sunt importante soluțiile prin care putem maximiza rezultatele pentru a ne asigura că proiectele nu au riscul de a rămâne fără finanțare. am găsit o deschidere foarte mare, comisarul Fito s-a ocupat de evaluarea intermediară a cadrului financiar multianual și este un avocat al flexiblizării”, a spus Pîslaru.

Acesta a confirmat că „avem undă verde pe această zonă de discuții, preluarea proiectelor din PNRR mai ales pe unele zone strategice, spre exemplu o zonă prioritară pentru România, cea de spitale, care este prioritară pentru România pe lângă cea de infrastructură feroviară și rutieră. Detaliile le vom da pe parcurs, a fost important acum să asigur un cadru politic pentru ca lucrurile să se poată întâmpla. Și faptul că preluarea este posibilă.”

El a mai adăugat că „infrastructura de transport este importantă nu numai pe timp de pace dar mai ales acum când avem obiective legate de mobilitate civilă și militară, cu atât mai mult există argumente ca România să poată aloca o finanțare consistenentă pentru a finaliza infrastructura de transport care este o prioritate cheie”.