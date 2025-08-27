VIDEO&FOTO Donjonul medieval de la Ciacova (Timiș), transformat în atracție turistică cu peste un milion de euro. Turnul medieval, reabilitat prin fonduri europene

Turnul de apărare de la Ciacova (localitate aflată la 33 de kilometri de Timişoara), o rămășiță a unei cetăți medievale construită în secolul al XIV-lea de familia de nobili maghiari Csaak – de unde provine și numele orașului (Csakovar) – a fost transformat într-o destinație turistică printr-un proiect european în valoare de peste un milion de euro, finanțat prin Programul Operaţional în Regiunea Vest. Turnul reabilitat va fi inaugurat oficial în luna septembrie. G4Media îți arată în clipul de mai jos cum ar arăta o vizită acolo:

Turnul a fost restaurat, funcționalizat și dotat cu echipamente specifice (proiector, ecran de proiecţii holografice, sistem audio, binoclu panoramic, mobilier, turnichet, sistem de plata cu cardul etc), pentru a putea fi utilizat ca spaţiu muzeal şi expoziţional.

“A fost o dorință a noastră, iată că visul s-a împlinit cu finanțarea din POR 2014-2023, într-un final am reușit să restaurăm turnul de apărare, donjonul care este emblema Ciacovei. Este unicat în România. De acum se poate da în vizitare, invităm turiștii să vină să o vadă. Vrem să mai accesăm niște fonduri europene să punem în valoare poarta cetății, cât și tunelul pe care l-am descoperit, despre care se spune că ar merge până la cula de la Vârșeț. Am găsit gura tunelului, dar nu am putut să mai înaintăm”, a declarat, pentru G4Media, Petru Filip, primarul oraşului Ciacova.

Teatrul de vară, construit în locul fostului ștrand

În cadrul proiectului s-a realizat și un amfiteatru chiar în fostul bazin al ștrandului de lângă turn. De asemenea, a fost amenajată peisager zona din vecinătatea monumentului istoric.

“Teatrul de vară este în locul ștrandului, pentru că în momentul în care am depus dosarul pentru aviz la Direcția pentru Cultură, ni s-a spus că trebuie să scoatem ștrandul, pentru că nu se preta cu monumentul. Așa că din acest ștrand am făcut teatrul de vară, cu peste 100 de locuri, care se pliază perfect pe ce este aici”, a mai spus primarul Petru Filip.

Istoria turnului de la Ciacova

Turnul are o înălțime de aproape 30 de metri, este construit din cărămidă, are plan dreptunghiular, patru nivele (parter şi trei etaje) și contraforturi de colţ. Grosimea pereţilor variază între 1,10 şi 2,70 metri.

“Această culă nu s-a schimbat aproape deloc în decursul celor 700 de ani de când există. Cetatea Ciacova este atestată la 1332-1337. A fost și cetate regală, a aparținut Regatului Maghiar, a fost și cetate nobiliară, a aparținut familiei Csaaki. Documentele spun că nu a fost niciodată cucerită, a căzut în mâna turcilor, în 1551, dar în urma unei trădări din partea populației sârbe din oraș. Turcii au stăpânit-o până în 1701, când a fost cucerită de către austrieci, care au dărâmat vechea cetate și au păstrat doar turnul”, a explicat pentru G4Media profesorul Bogdan Seculici, consilier pe probleme de turism la Primăria Ciacova.

De la foișor de foc la rezervor de apă

Înainte de lucrările de restaurare, turnul era închis publicului. În partea superioară se afla un bazin de apă, demontat în timpul reabilitării.

“Turnul a avut mai multe întrebuințări. Era turn de observație, în apropiere era o cazarmă a ofițerilor austrieci. Pe la 1881 a fost preluat de către pompierii ciacoveni și a fost folosit ca foișor de foc până prin 1935. Atunci, la ultimul nivel s-a construit un bazin de apă, care inițial a alimentat spitalul și ștrandul. Mai târziu s-a construit un alt bazin folosit pentru alimentarea localității. A rămas în funcțiune până în urmă cu câțiva ani, până la începerea proiectului de restaurare. Bazinul a fost demontat, dar au fost lăsate bucăți din el pentru a se vedea intervenția umană de-a lungul timpului în cadrul turnului. Practic, mai bine de 80 de ani turnul a fost închis, pentru că era locul de unde se alimenta cu apă potabilă orașul, apă foarte bună extrasă din pământ și urcată aici cu pompe”, a povestit Bogdan Seculici.

Muzeu și punct de belvedere

Interiorul turnului va fi amenajat ca muzeu. La parter există un turnichet, iar oamenii pot plăti intrarea și cu cardul. La primul etaj va funcționa Muzeul Pompierilor, iar la etajele doi și trei vor fi expuse obiectele descoperite în urma săpăturilor arheologice realizate în zonă.

Punctul culminant este terasa turnului, aflată sub acoperiș, care are acum o trapă electrică. De aici, atunci când vremea permite, poate fi văzută cula din orașul sârbesc Vârșeț, situat la 50 de kilometri distanță.

“La parter avem intrarea, acolo nu există nicio fereastră. Acolo zidurile au o grosime de aproape trei metri. Pe măsură ce urcăm, zidurile nu mai sunt atât de groase și spațiul este mai larg și are ferestre pe toate laturile. Câte două ferestre la ultimul nivel. Deocamdată am realizat o expoziție temporară cu imagini vechi, atât ale turnului, cât și ale localității. Dar am demarat acțiunea de amenajare a interiorului cu obiecte atât de la pompieri, cât și obiecte arheologice din vechea cetate și din perimetrul ei. De exemplu, s-au găsit niște patine din os, aici era Timișul, mai sunt niște ghiulele din piatră, o serie de vase, monede, fragmente de arme, o sumedenie de lucruri foarte interesante care au fost restaurate de cei de la Muzeul Banatului”, a precizat Bogdan Seculici.

Promovarea obiectivului

În cadrul acestui proiect european se vor finanţa și activităţi de marketing şi promovare turistică, inclusiv digitalizarea obiectivului de patrimoniu. Se estimează că numărul vizitatorilor va crește cu 2.000 în primul an după implementarea proiectului: de la 500 de vizitatori anual înainte de reabilitare, la 2.500 după restaurare.