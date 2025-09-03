HUAWEI Pura 80 Ultra și marea inovație pe care o aduce: de la 3.7x la 10x, teleobiectivul dual care apropie lumea de tine

Te-ai gândit vreodată că inovațiile tehnologice îți pot oferi șansa să explorezi mai bine lumea? Cea mai bună dovadă este smartphone-ul Pura 80 Ultra, parte din noua serie HUAWEI Pura 80, ale cărui camere sunt capabile să surprindă cu fidelitate detalii de la linia orizontului sau din spații cu lumină slabă, astfel încât niciun loc să nu rămână nedescoperit. Seria include și telefonul Pura 80 Pro, ambele modele fiind disponibile din 26 august în magazinul online HUAWEI Store.

Pura 80 Ultra, inovații în domeniul fotografiei mobile, recunoscute internațional

Pentru HUAWEI Pura 80 Ultra limitele fotografiei mobile sunt făcute doar ca să fie depășite. DXOMARK, o autoritate în domeniul imagisticii, a recunoscut recent performanțele acestui telefon, plasându-l pe primul loc în topul global al excelenței în fotografie, cu 175 de puncte, cel mai mare scor general din istoria DXOMARK.

Una dintre inovațiile aduse de Pura 80 Ultra este camera duală telephoto comutabilă, o premieră în industrie. Aceasta este dotată cu o lentilă telephoto medie de 3.7x și una super telephoto de 9.4x, alături de un senzor telephoto de 1/1.28 inch. Dacă iubești să mergi la concerte, această cameră te va ajuta să obții fotografii extrem de clare din timpul momentelor de pe scenă și cu întreaga atmosferă din public, chiar dacă te afli pe unul dintre cele mai îndepărtate rânduri din sală. Practic, acum ai posibilitatea să aduci artiștii preferați la fel de aproape de tine, ca și cum ai fi în fața scenei.

Pura 80 Ultra include și o cameră Ultra Chroma care, împreună cu senzorul telephoto, asigură un control precis al culorilor, redând nuanțe bogate și clare, precum și detalii complexe, atât în cazul imaginilor statice, cât și pentru videoclipurile 4K, inclusiv sub luminile foarte intense folosite la spectacolele live. Dincolo de concerte, acest sistem transformă imaginile ample cu linia orizontului în peisaje detaliate. Este ca și cum ai explora orașul de la distanță.

Cu HUAWEI Pura 80 Ultra poți experimenta și modul portret 10x pentru a surprinde amănunte impresionante și a avea o compoziție echilibrată între subiect și mediul înconjurător. Această versatilitate îți permite să exprimi emoții și să spui o poveste prin fiecare fotografie. Distanța focală medie adaugă profunzime, iar subiectul capătă un aspect natural și tridimensional. Cu obiectivul super-telephoto, fundalul se apropie și se comprimă, scoțând în evidență personajul principal. Rezultatul este un portret clar, expresiv și plin de atmosferă.

În plus, atmosfera scenelor nocturne va căpăta în fotografii același farmec ca în realitate și datorită camerei HDR Ultra Lighting de 1 inch, care aduce o gamă dinamică de 16EV, un record în domeniu, precum și tehnologia TCG-HDR pentru păstrarea detaliilor din zonele luminoase și întunecate.

Imagini nocturne de excepție și fotografii foarte clare în mișcare

Te poți bucura de performanțe fotografice uimitoare și cum modelul HUAWEI Pura 80 Pro, echipat cu o cameră Ultra Lighting de 1 inch. Este vorba despre o cameră principală cu cea mai mare capacitate de captare a luminii din industrie, care va reda imagini remarcabile, fie că este vorba despre priveliști montane îndepărtate, apusuri spectaculoase sau peisaje urbane din timpul nopții.

Împreună cu tehnologia Ultra Chroma, ce reproduce exact culorile scenelor nocturne, obții imagini de noapte extrem de clare și vibrante.

În același timp, camera Telephoto Macro Ultra Lighting permite focalizarea la numai 5 cm, are o diafragmă mare și un senzor RYYB care captează mai multă lumină, fiind astfel ideală pentru macrofotografie, de la florile din grădină, la obiecte artizanale, sau pentru fotografii reușite la apus ori în cafenele slab luminate.

Seria HUAWEI Pura 80 include și o funcție pentru fotografiere Ultra-Clară în Mișcare, prin care se înregistrează 1,5 secunde înainte și după apăsarea declanșatorului, iar apoi ai posibilitatea să alegi cadrul cel mai potrivit din filmare.

Design minimalist cu accente de strălucire

În ceea ce privește designul, Seria HUAWEI Pura 80 propune o îmbinare între principiile orientale și occidentale cu tehnicile moderne. Textura fină asemănătoare glazurii este completată de accentele aurii din jurul obiectivelor camerelor la modelul Pura 80 Ultra, care vine în două variante de culoare – Prestige Gold și Golden Black. Același design minimalist, dar plin de eleganță vei regăsi și la modelul Pura 80 Pro, disponibil în variantele Glazed Red, Glazed Black și Glazed White. Prețioase ca niște accesorii de lux, smartphone-urile Pura 80 Ultra, precum și Pura 80 Pro Glazed Red sunt puse în valoare și de felul în care este prezentat simbolul Forward, o interpretare a modelului clasic al razelor de soare care aduce un joc de lumini și umbre.

Interacțiune îmbunătățită datorită funcțiilor AI

Inovațiile Seriei Pura 80 nu se opresc la caracteristicile camerelor foto și la design. Noile smartphone-uri HUAWEI îți oferă un model de interacțiunea simplă și rapidă cu ajutorul inteligenței artificiale. Îți poți controla telefonul prin gesturi AI, ai acces instant la funcțiile alese de tine prin butonul AI Smart Controls, care include și recunoașterea amprentelor digitale pentru o securitate avansată. Iar anularea AI a zgomotului în timpul apelurilor filtrează sunetele de fundal pentru conversații clare și fără perturbări, chiar dacă te afli într-un loc foarte aglomerat.

Toate aceste funcții sunt susținute de o baterie de 5170mAh, pe care o poți alimenta prin tehnologia de încărcare rapidă 100W HUAWEI SuperCharge, precum și prin 80W Wireless HUAWEI SuperCharge.

Perioadă promoțională plină de surprize în HUAWEI Store, până la 30 septembrie

Intră în magazinul online oficial HUAWEI Store ca să descoperi, începând din 26 august, întreaga serie HUAWEI Pura 80. Pura 80 Ultra este disponibil la prețul de 7.999 lei, iar Pura 80 Pro, la 5.999 lei. Bucură-te de surprizele pregătite pentru tine în perioada promoțională care se desfășoară până la 30 septembrie. La orice achiziție a unui telefon Pura 80 din HUAWEI Store, vei primi un cupon cadou în valoare de 1.000 lei care poate fi folosit după 14 zile, un încărcător de 100W, 10x puncte în HUAWEI Store și serviciul HUAWEI Care+. De asemenea, alături de telefon, poți cumpăra și un HUAWEI WATCH 5, la prețul promoțional de 1.649 lei, sau căștile HUAWEI FreeBuds Pro 4, la un preț promoțional de 749 lei.