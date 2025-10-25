Washingtonul pregătește noi sancțiuni împotriva Moscovei, dar nu este clar dacă le va impune

Administrația Trump a pregătit sancțiuni suplimentare care ar putea fi aplicate împotriva sectoarelor cheie ale economiei rusești dacă președintele Vladimir Putin continuă să amâne încheierea războiului din Ucraina, relatează, citând surse, agenția Reuters, preluată de BBC.

Săptămâna aceasta, Trump a impus sancțiuni împotriva Rusiei pentru prima dată de la începutul celui de-al doilea mandat. Acestea au vizat cele mai mari companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil. În același timp, președintele american a anulat o întâlnire planificată cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta.

Potrivit Reuters, oficialii americani au informat, de asemenea, omologii lor europeni că susțin țările UE care utilizează activele rusești înghețate pentru a achiziționa arme americane pentru Kiev. Mai mult, Washingtonul a început să discute posibilitatea utilizării activelor rusești deținute în Statele Unite pentru sprijinul militar al Ucrainei, potrivit a două surse americane.

Nu este clar dacă Washingtonul va lua vreuna dintre aceste măsuri în viitorul apropiat, dar acest lucru sugerează că administrația dispune de un set de instrumente bine dezvoltat pentru a mări miza după ce Trump a impus sancțiuni Rusiei, comentează publicația.

„Aliații europeni, afectați de oscilațiile lui Trump între conciliere și furie față de Putin, speră că acesta va continua să intensifice presiunea asupra Moscovei și iau în considerare, de asemenea, măsuri serioase din partea lor”, potrivit sursei citate.

Un oficial american a declarat pentru Reuters că dorește ca aliații europeni să ia următoarea măsură importantă împotriva Rusiei, care ar putea include sancțiuni sau tarife suplimentare. O altă sursă a afirmat că Trump va lua probabil o pauză de câteva săptămâni pentru a evalua reacția Rusiei la sancțiunile anunțate miercuri.

Unele dintre sancțiunile suplimentare pregătite de Statele Unite ar putea viza sectorul bancar rus și infrastructura utilizată pentru livrarea petrolului pe piață, au declarat surse pentru Reuters.

Săptămâna trecută, oficialii ucraineni au abordat SUA cu o propunere de noi sancțiuni, a precizat sursa agenției. Printre ideile propuse s-au numărat măsuri de excludere a tuturor băncilor rusești din sistemul dolarului. Nu este clar cât de serios sunt luate în considerare cererile Ucrainei, notează agenția.