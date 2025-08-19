Pastilele GLP-1 vor avea prețuri similare cu injecțiile, estimează Wall Street

Prețurile din SUA pentru pastilele destinate tratamentului obezității, pe care Eli Lilly și Novo Nordisk intenționează să le lanseze anul viitor, vor fi probabil comparabile cu cele ale injecțiilor pentru slăbit, afirmă analiștii și investitorii, relatează BoF.

Aceasta ar marca o abatere de la practica obișnuită a companiilor farmaceutice de a lansa medicamente noi la prețuri mai mari, în ciuda presiunilor pentru reducerea costurilor.

Niciuna dintre companii nu a dezvăluit deocamdată planurile de stabilire a prețurilor pentru noile medicamente orale zilnice, iar aprobările de reglementare și lansările sunt încă la câteva luni distanță. Novo, cu sediul în Danemarca, se așteaptă să obțină aprobarea până la finalul acestui an și să lanseze imediat după, în timp ce Lilly, cu sediul la Indianapolis, vizează august 2026.

În prezent, injecțiile săptămânale Wegovy (Novo) și Zepbound (Lilly), care vizează hormonul GLP-1, sunt singurele tratamente eficiente pentru pierdere în greutate disponibile pe scară largă. Piața principală este SUA, unde prețul de listă depășește 1.000 de dolari pe lună. Totuși, ambele companii oferă o variantă pentru clienții care plătesc cash, la 499 de dolari pe lună, în afara asigurărilor de sănătate.

Companiile spun că dezvoltarea pastilelor are scopul de a răspunde nevoilor pacienților care evită injecțiile. Totuși, eficiența lor este mai redusă: în timp ce injecțiile Lilly pot produce o scădere în greutate de până la 21%, noul său comprimat (orforglipron) a redus greutatea cu 12,4% după 72 de săptămâni, iar pilula zilnică a Novo (semaglutidă) cu aproximativ 15%.

Analiștii estimează că aceste diferențe vor plafona prețurile. UBS prognozează că medicamentele orale vor fi la același nivel sau ușor mai ieftine decât injecțiile existente. De altfel, precedentul există: pilula pentru diabet Rybelsus (Novo) a fost lansată la același preț cu injecția Ozempic.

Pe termen lung, analiștii consideră că pastilele nu vor înlocui injecțiile, ci vor completa piața. Potrivit TD Cowen, până în 2030, acestea ar putea reprezenta un procent de „adolescență mijlocie” din piața globală a medicamentelor anti-obezitate, estimată la 150 de miliarde de dolari.

Un aspect critic rămâne volumul de producție. În 2023 și 2024, penuria de injecții GLP-1 a deschis piața americană către versiuni mai ieftine, preparate în farmacii. În cazul pastilelor, dificultatea este și mai mare: forma orală necesită de aproximativ 75 de ori mai mult ingredient activ decât cea mai mare doză de Wegovy, au declarat analiști pentru Reuters.

Lilly a anunțat deja că are stocuri de orforglipron în valoare de 808,5 milioane de dolari pentru lansarea din 2026. Novo a investit miliarde pentru a extinde producția de semaglutidă și a promis că nu va avea probleme de aprovizionare.

Cu toate acestea, analiștii se așteaptă ca niciuna dintre companii să nu riște un preț mai mare decât al injecțiilor, având în vedere sensibilitatea pieței și creșterea segmentului de clienți care plătesc direct, fără asigurare.