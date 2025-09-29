35 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate de la începutul lunii iunie în România / Infecția netratată poate duce la deces

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunţat că, în perioada 2 iunie – 25 septembrie, au fost înregistrate 35 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România. Dintre acestea, 34 sunt confirmate, iar unul este considerat caz probabil.

Cazurile au fost înregistrate în Bucureşti (12) şi în judeţele Alba (1), Brăila (4), Dolj (1), Galaţi (6), Ilfov (1), Iaşi (2), Prahova (1), Sălaj (1), Timiş (2), Teleorman (1), Tulcea (1), Vâlcea (1), Vrancea (1).

Este vorba despre 17 persoane din grupa de vârstă 70 – 79 de ani, şase din grupa de vârstă 60 – 69 de ani, şase de 50 – 59 de ani şi trei din grupa de vârstă peste 80 de ani şi câte una din grupele de vârstă 10 – 19 ani, 40 – 49 de ani, 30 – 39 de ani.

În acest context, specialiştii INSP fac mai multe recomandări pentru populaţie:

* să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;

* să utilizeze substanţe chimice repelente pentru ţânţari;

* să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (prin plase de protecţie la ferestre);

* să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei;

* să îndepărteze recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer din gospodărie.

Virusul West Nile, unul dintre cele mai periculoase virusuri din lume, este transmis prin înţepătura de ţânţar tigru Asiatic şi poate determina boli grave, precum meningita sau encefalita West Nile şi poate pune viața în pericol. În majoritatea cazurilor, persoanele infectate nu prezintă simptome severe, ci doar dureri de cap ușoare sau febră.