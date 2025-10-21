Real Madrid va renunța la una dintre vedetele sale: „Endrick are nevoie să joace pentru a prinde CM 2026”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Real Madrid este tot mai aproape de o despărțire de una dintre vedetele sale, brazilianul Endrick urmând să fie împrumutat în perioada de transferuri din iarnă, transmite jurnalistul italian Fabrizio Romano, cunoscut pentru veridicitatea informațiilor pe care le oferă din lumea fotbalului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Adus la Madrid la vârsta de 17 ani, Endrick nu are garantat un loc de titular într-o echipă a Realului plină de jucători de o valoare extrem de ridicată.

Xabi Alonso nu se bazează prea mult pe serviciile brazilianului, iar Endrick vrea să joace mai mult pentru a putea prinde lotul Selecao pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Sursa citată vorbește despre faptul că Real Madrid vrea să-l împrumute pe atacantul brazilian la o echipă unde Endrick să joace mai mult decât o face în prezent la gruparea de pe Santiago Bernabeu.

Adus în 2024 de la Palmeiras în schimbul a 47 de milioane de euro, atacantul era văzut la acel moment ca unul dintre jucătorii care să facă parte din primul 11 al Realului.

La un moment dat, cota sa de piață a ajuns până la 60 de milioane de euro, dar acum a scăzut drastic la doar 35 de milioane, după ce jucătorul evoluează puțin la Real Madrid.

„Endrick vrea să plece sub formă de împrumut”, transmite Fabrizio Romano.

Este clară dorința jucătorului de a juca în altă parte, iar mai apoi să se întoarcă la Real pentru a deveni un fotbalist de bază.

Madridul știe că fotbalistul în vârstă de 19 ani are nevoie de ritm și încredere, iar momentan Realul nu i le poate oferi de pe banca de rezerve.