Liderii locali și regionali consideră semnificativă contribuția fondurilor de coeziune și doresc majorarea sprijinului pentru orașe și regiuni (Barometru Comitetul European al Regiunilor)

Un sondaj european, realizat de Comitetul European al Regiunilor între mai și iulie 2025, arată că liderii locali din România apreciază impactul fondurilor europene asupra comunităților lor, dar consideră că autoritățile locale ar trebui să aibă un rol mai activ în modul în care acestea sunt gestionate.

Barometrul regional și local este un studiu realizat la nivelul Uniunii Europene care a inclus și România, unde 49 de reprezentanți locali și regionali au răspuns la întrebări legate de politica de coeziune, prioritățile viitorului buget european și reacțiile la crizele recente.

Peste 60% dintre liderii locali români consideră că fondurile de coeziune aduc o valoare adăugată semnificativă comunităților, în special prin sprijinirea proiectelor concrete. Alți 30% au subliniat importanța implicării actorilor locali în deciziile de investiții, iar 25% au menționat cooperarea transfrontalieră ca un beneficiu al acestor finanțări.

39% dintre respondenți au fost direct implicați în utilizarea fondurilor, iar 51% declară că au cunoștință despre ele, semn că interesul pentru gestionarea eficientă a banilor europeni rămâne ridicat.

În ceea ce privește priorităților principale pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, 53% au răspuns că ar vrea soluționarea problemelor privind schimbările demografice, inclusiv cele privind accesul la servicii publice în mediul rural, iar 51% au răspuns că o prioritate ar trebui să fie sprijinirea capacității industriale a UE. Alte priorități ar fi sprijinirea tranziției climatice și energetice și consolidarea rezilienței în materie de securitate la nivelul UE.

Întrebați ce ar trebui să facă Uniunea pentru a ajuta regiunile să răspundă mai bine la crizele sociale și economice, 63% dintre reprezentanții români au cerut majorarea sprijinului financiar care să ajute regiunile și orașele într-un anumit domeniu de politici. Totodată, 53% vor un rol mai proeminent în deciziile privind finanțarea, iar 45% susțin sporirea flexibilității în utilizarea fondurilor gestionate în comun.

22% dintre respondenții din România afirmă că administrațiile lor au luat măsuri pentru a proteja persoanele vulnerabile în fața crizelor economice și geopolitice recente. 8% au oferit sprijin suplimentar IMM-urilor afectate, iar 41% au creat centre pentru persoane strămutate, procente care depășesc media Uniunii Europene.

În ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice, 51% spun că au implementat măsuri de reducere a consumului de energie, 35% promovează conservarea naturii și ecologizarea orașelor, iar 39% se concentrează pe reducerea deșeurilor.

Raportul aduce în vedere că numărul redus de participanți din România, doar 49, nu permite o reprezentativitate deplină. Totuși, rezultatele oferă o imagine relevantă asupra modului în care administrațiile locale române percep politicile europene: sprijin larg pentru coeziune, dar și dorința clară de implicare directă în definirea priorităților viitoare.

Sondajul Flash Eurobarometer, comandat de Comitetul European al Regiunilor și realizat de Ipsos, culege opiniile a peste 3 300 de politicieni regionali și locali din UE, care reprezintă un grup foarte divers de circumscripții electorale la diferite niveluri de guvernare.

