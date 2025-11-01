G4Media.ro
Un bărbat din Maramureș a fost reţinut după ce şi-a agresat fosta…

handcuffs / catuse. arestat, suspect, inculpat, arestarepixabay.com
Sursa foto: Pixabay

Un bărbat din Maramureș a fost reţinut după ce şi-a agresat fosta soţie, apoi a ameninţat-o cu o armă cu aer comprimat

Un bărbat de 42 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat că şi-ar fi agresat fosta soţie, după care a ameninţat-o cu o armă, transmite News.ro.

”În data de 30 octombrie a.c., în jurul orei 19.10, poliţiştii au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că a fost agresată fizic de fostul său soţ. Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit că în seara zilei de 29 octombrie a.c., în timp ce se afla la domiciliul său, o femeie de 45 de ani ar fi fost agresată fizic de fostul său soţ, un bărbat de 42 de ani, iar ulterior i-ar fi creat o stare de temere, adresându-i ameninţări cu o armă neletală, cu aer comprimat”, a transmis, sâmbătă, IPJ Maramureş.

Poliţiştii au precizat că, după întocmirea formularului de evaluare a riscului, a reieşit faptul că există risc iminent asupra vieţii şi integrităţii fizice a victimei, astfel că poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu pentru 5 zile.

”Poliţiştii au identificat arma în cauză, care a fost ridicată în vederea expertizării şi continuării cercetărilor. În baza cercetărilor efectuate şi a probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului, poliţiştii au dispus reţinerea acestuia pentru 24 de ore”, a mai anunţat Poliţia.

Sâmbătă, bărbatul urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.

”Cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorului, pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, ameninţare şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor”, au menţionat poliţiştii.

