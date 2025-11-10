Cel puțin 15 minute de lectură în fiecare zi de școală, propune Norvegia, ca parte dintr-un program de încurajare a cititului
Guvernul norvegian a propus alocarea, în cadrul bugetului pe 2026, a unui fond de susținere a lecturii în învățământul primar și gimnazial, pentru a întări competențele de citire și motivarea elevilor pentru învățătură, potrivit unei prezentări a proiectului, publicată pe platforma europeană Eurydice, scrie Edupedu.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Prin acest fond de 20 de milioane de coroane norvegiene (1,7 milioane euro), la nivelul anului viitor, urmează să fie susținut un proiect compus din mai multe măsuri de susținere a lecturii în școli.
În cele două cicluri de învățământ sunt înregistrați circa 630.000 de elevi norvegieni.
Inițiativa norvegiană vine în continuarea altora prin care țările nordice încearcă să încurajeze lectura și folosirea materialelor tipărite – vezi cazul Danemarcei sau cel al Suediei.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Fondul suveran al Norvegiei se opune pachetului salarial de 1.000 de miliarde de dolari al lui Elon Musk la Tesla / „Ne îngrijorează dimensiunea totală a recompensei”
Slovacia integrează inteligența artificială în școală printr-un plan de formare pentru elevi, sprijin pentru profesori și susținere a inovației în educație
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.