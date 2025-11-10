G4Media.ro
Cel puțin 15 minute de lectură în fiecare zi de școală, propune…

Cel puțin 15 minute de lectură în fiecare zi de școală, propune Norvegia, ca parte dintr-un program de încurajare a cititului

Guvernul norvegian a propus alocarea, în cadrul bugetului pe 2026, a unui fond de susținere a lecturii în învățământul primar și gimnazial, pentru a întări competențele de citire și motivarea elevilor pentru învățătură, potrivit unei prezentări a proiectului, publicată pe platforma europeană Eurydice, scrie Edupedu.ro.

Prin acest fond de 20 de milioane de coroane norvegiene (1,7 milioane euro), la nivelul anului viitor, urmează să fie susținut un proiect compus din mai multe măsuri de susținere a lecturii în școli.

În cele două cicluri de învățământ sunt înregistrați circa 630.000 de elevi norvegieni.

Inițiativa norvegiană vine în continuarea altora prin care țările nordice încearcă să încurajeze lectura și folosirea materialelor tipărite – vezi cazul Danemarcei sau cel al Suediei.

Articolul integral pe Edupedu.ro.

