Spania a destructurat o reţea care transporta droguri din Maroc cu ajutorul dronelor

Garda Civilă spaniolă a anunţat miercuri arestarea a nouă persoane şi destructurarea unei reţele de traficanţi care transporta droguri din Maroc cu drone artizanale cu autonomie de zbor de peste 200 km, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Dronele erau lansate din sudul Spaniei pentru a recupera drogurile din Maroc, iar la întoarcere aruncau încărcătura deasupra localităţil or Vejer de la Frontera şi Tarifa, din Andaluzia (sud), precizează un comunicat al Gărzii Civile.

Pachetele erau echipate cu markeri fluorescenţi şi dispozitive de geolocalizare prin radiofrecvenţă pentru a facilita recuperarea lor în timpul nopţii.

Gruparea de traficanţi construia dronele, dotate cu o autonomie de peste 200 km, cu ajutorul componentelor de la furnizori asiatici.

‘Organizaţia a fost capabilă să dezvolte aparate artizanale cu o mare autonomie (de zbor), precizie şi capacitate de încărcare, mult superioare modelelor comerciale convenţionale’, subliniază comunicatul Gărzii Civile.

Reţeaua opera aproape în fiecare noapte, lansând până la 10 drone simultan, ceea ce permitea transportul a circa 200 kg de răşină de canabis în total.

La cinci percheziţii întreprinse luni au fost confiscate opt drone operaţionale şi alte 10 în curs de fabricare, precum şi peste 150 kg de canabis şi 320.000 de euro în numerar. De asemenea, au fost arestate nouă persoane.

Operaţiunea Gărzii Civile s-a desfăşurat în cooperare cu jandarmeria regală a Marocului, după ce autorităţile au detectat multiple zboruri neidentificate de drone între cele două ţări.

Nordul Marocului este despărţit de regiunea spaniolă Andaluzia de doar 19 km în punctul cel mai îngust al Strâmtorii Gibraltar.

Spania este un punct major de intrare a canabisului în Europa din cauza proximităţii sale cu Maroc, un producător cheie al acestui drog.

Anul trecut, poliţia spaniolă a destructurat o reţea infracţională care utiliza drone fabricate în Ucraina pentru a transporta canabis din Maroc spre Spania.