Finlanda confirmă implicarea hackerilor ruşi în atacul cibernetic împotriva Ministerului Apărării

Atacul cibernetic care a afectat timp de mai multe ore site-ul web al Ministerului Apărării din Finlanda marţi seara a fost opera grupului de hackeri ruşi „NoName057(16)”, a confirmat joi Agenţia finlandeză pentru transporturi şi comunicaţii (Traficom) la televiziunea naţională YLE, potrivit agenției de știri EFE, citate de Agerpres.

Anchetatorul principal al Centrului pentru securitatea cibernetică din cadrul Traficom, Juhani Eronen, a subliniat pentru canalul de televiziune citat că acest atac cibernetic face pare dintr-o serie de atacuri de tip denial of service (DDoS) lansate împotriva mai multor organisme din Finlanda în ultimele patru zile şi care mai continuă.

De altfel, respectiva grupare de hackeri a revendicat aceste atacuri virtuale pe diferite reţele sociale, printre care X, Telegram şi Mastodon, invitând şi alţi experţi în informatică pro-ruşi să i se alăture pentru a creşte presiunea împotriva „Finlandei rusofobe”.

„În ultimul său mesaj publicat pe contul de Telegram ‘Noname’ înainte de ora 09:00 dimineaţa, gruparea afirmă că de acum va ataca site-uri web din Finlanda şi Insulele Aland ( o provincie autonomă şi demiliarizată din sud-vestul Finlandei), precum şi unele site-uri web ucrainene”, a adăugat Eronen în intervenţia sa la YLE.

În afară de Ministerul Apărării, printre ţintele hackerilor ruşi figurează guvernul finlandez, principalele partide politice, Ministerul de Interne, Curtea Supremă şi Camera de Comerţ, deşi până în prezent nu s-au detectat anomalii pe site-urile acestora, conform autorităţilor.

În ultimele luni, „NoName057(16)” a lansat atacuri cibernetice împotriva mai multor ţări drept represalii pentru operaţiunea desfăşurată de Europol în luna iulie cu scopul destructurării acestei grupări de hackeri.

Această operaţiune de amploare, la care au participat forţele de poliţie din 10 ţări europene, printre care Spania şi Finlanda, precum şi din SUA, a avut ca rezultat distrugerea a peste 100 de servere şi a permis arestarea mai multor persoane.

Respectiva grupare, apărută după invazia rusă în Ucraina, a revendicat în ultimii trei ani numeroase campanii de atacuri cibernetice împotriva unor ţări europene şi aliate NATO care şi-au manifestat sprijinul faţă de guvernul de la Kiev.

În mai 2024, la o lună după ce Finlanda a semnat un acord de sprijin militar cu Ucraina, hackeri ruşi au atacat site-uri web ale guvernului finlandez, Camerei de Comerţ, Institutului de Arbitraj şi Ministerului Apărării din această ţară.

Cu un an în urmă, aceeaşi grupare a lansat mai multe atacuri cibernetice în Spania în timpul alegerilor generale şi al summitului european din Granada, printre ţintele sale figurând Ministerul de Interne, Comisia Electorală Centrală şi Casa Regală.