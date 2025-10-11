Institutul Nobel investighează posibile divulgări înaintea acordării Premiului Nobel pentru Pace opozantei venezuelene Maria Corina Machado, după o creștere suspectă a cotelor la pariuri

Institutul Nobel urmează să verifice dacă divulgări au precedat atribuirea, vineri, a Premiului Nobel pentru Pace, şefei opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, după o creştere bruscă a cotei acesteia, scrie presa norvegiană, relatează AFP, transmite News.ro.

Şansele ca Machado să câştige premiul au crescut, în doar câteva ore, în noaptea de joi spre vineri, de la 3,75% la aproape 73%, pe platforma de pariuri Polymarket.

Niciun expert şi nicio publicaţie nu a menţionat-o însă între favoriţii la Nobel – anunţat câteva ore mai târziu la Oslo.

”Nu vedem aşa ceva, în mod nornal, pe piaţa pariurilor. Este foarte suspect”, a declarat un specialist în date, Robert Naess, citat de postul NRK.

”Nu cred că au existat vreodată divulgări în întreaga istorie a premiului. Nu pot să-mi imaginez că a fost aşa ceva”, a reacţionat la NTB preşedintele Comitetului Nobel norvegian, Jørgen Watne Frydnes.

Institul Nobel urmează însă să examineze dacă au putut să aibă loc divulgări, a anunţat directorul acestuia, Kristian Berg Harpviken.

”Este prea devreme să fim categorici cu privire la existenţa unei divulgări. Însă este un lucru pe care îl vom examina acum”, a declarat el cotidianului Aftenposten.

Institutul Nobel, contactat de AFP, nu a răspuns.

Un număr extrem de limitat de persoane cunoştea dinainte numele laureatului distins de către cei cinci membri ai Comitetului Nobel.

În trecut, nume neaşteptate ale unor candidaţi la Nobel au apărut, cu toate acestea, în presa norvegiană, alimentând speculaţii cu privire la divulgări, însă acest lucru nu s-a întâmplat în ultimii ani.

Şefa opoziţiei împiedicată să candideze în alegerile prezidenţiale din 2024, în Venezuela, Machado a fost recompensată ”pentru activitatea sa neobosită în favoarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean şi pentru lupta sa în favoarea unei tranziţii drepte şi paşnice de la dictatură la democraţie”, a anunţat vineri Comitetul Nobel.