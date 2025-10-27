2.000 de colete Amazon au fost furate în Milano de către trei români / Autoritățile: valoarea pachetelor încă nu poate fi cuantificată

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aproximativ 2.000 de colete Amazon nu au ajuns niciodată la clienți. Pachetele au fost descoperite într-un depozit de la periferia orașului Milano. Au fost arestați deocamdată doi români, anunță Curierul Italiei, care citează presa locală.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În cărucioarele de transport s-a putut găsi aparatură electrocasnică și echipamente informatice cu o valoare considerabilă, dar încă necuantificată, spun autoritățile.

Coletele, care nu au ajuns niciodată la cei care le-au comandat, au fost depozitate într-un depozit industrial de la periferia orașului Milano. Prejudiciul economic pentru societate și pentru clienții săi ar fi substanțial.

Carabinierii din cadrul Secției Operațiuni și Stației Pioltello au arestat doi cetățeni români, în vârstă de 30 și 25 de ani, ambii fiind ulterior încarcerați sub acuzația de primire de bunuri furate. Un al treilea compatriot, în vârstă de 24 de ani și de asemenea pus sub acuzare, a fost dat în urmărire pentru aceeași infracțiune.

În dimineața zilei de vineri, 24 octombrie, militarii au intervenit la o hală industrială abandonată din Via dell’Oca, unde fusese văzut intrând un camion cu numere de înmatriculare românești. La volanul vehiculului se afla unul dintre subiecții arestați ulterior.

Verificarea imediată a zonei a dus la descoperirea, în interiorul depozitului și al camionului, a mai mult de două mii de cutii cu etichete și logo-uri Amazon. Pachetele conțineau echipamente informatice, aparate de uz casnic și alte bunuri de diferite tipuri care nu fuseseră încă livrate clienților.

În cooperare cu personalul departamentului de securitate al aceleiași societăți, s-a constatat ulterior că produsele au fost preluate în mod regulat de agenții de expediție, dar nu au ajuns niciodată la destinațiile prevăzute, nici în Italia, nici în străinătate.

Bunurile au fost sechestrate.