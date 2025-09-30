Merz amână decizia Germaniei privind sancțiunile împotriva Israelului / Cancelarul promisese să dezvăluie poziția guvernului său cu privire la propunerile de sancțiuni ale UE în cadrul summitului liderilor europeni de la Copenhaga

Cancelarul german Friedrich Merz a amânat decizia privind poziția guvernului său cu privire la propunerile UE de sancționare a Israelului, informează Politico citând un înalt oficial guvernamental.

La începutul acestei luni, Merz a declarat că va prezenta poziția comună a coaliției sale cu privire la propunerea Comisiei Europene de a reduce relațiile comerciale cu Israelul și de a sancționa înalți oficiali israelieni la summitul liderilor UE de miercuri de la Copenhaga.

Însă, angajarea unei poziții ferme cu privire la posibile sancțiuni în cadrul summitului nu ar fi utilă în contextul evoluției rapide a evenimentelor, a declarat oficialul, și anume acordul provizoriu încheiat luni între președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu cu privire la planul de pace în 20 de puncte al administrației Trump pentru Gaza. Organizația Hamas nu a luat încă o decizie cu privire la planul de pace.

Coaliția guvernamentală a lui Merz – formată din alianța sa conservatoare și Partidul Social-Democrat de centru-stânga – a avut dificultăți în a ajunge la un acord privind o poziție comună față de propunerea UE de sancționare a Israelului. Politicienii SPD susțin în mare măsură propunerile Comisiei, în timp ce membrii alianței conservatoare a lui Merz se opun acestora.

Marți dimineață, Merz s-a referit la planul de pace al lui Trump pentru Gaza ca fiind cea mai bună șansă de până acum de a pune capăt războiului din Gaza. Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a anunțat că va călători în Orientul Mijlociu în weekend, unde se așteaptă să se întâlnească cu oficiali israelieni.

Adoptarea propunerilor de sancțiuni ale Comisiei Europene va depinde de sprijinul Germaniei. O suspendare parțială a elementelor comerciale ale Acordului de asociere UE-Israel ar necesita o majoritate calificată în rândul guvernelor UE. Sancționarea miniștrilor israelieni ar necesita un vot unanim.