Un bărbat acuzat că şi-a violat şi agresat sexual, aproape trei ani,…

Foto: Ilona Andrei / G4Media

Un bărbat acuzat că şi-a violat şi agresat sexual, aproape trei ani, fiica vitregă în vârstă de 11 ani, a fost arestat preventiv

Un bărbat din Rădăuţi acuzat că şi-a violat şi agresat sexual, aproape trei ani, fiica vitregă în vârstă de 11 ani, profitând de faptul că aceasta nu se putea apăra, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi au pus în mişcare acţiunea penală în cazul său, transmite News.ro.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi a informat că la data de 10 noiembrie procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat pentru agresiune sexuală (6 acte materiale), viol (2 acte materiale), tentativă la viol săvârşit asupra unui minor şi rele tratamente aplicate minorului.

Potrivit procurorilor, în perioada septembrie 2022 – mai 2025, profitând de starea de vulnerabilitate şi de imposibilitatea de a se apăra, inculpatul ar fi comis „acte de natură sexuală şi acte de penetrare vaginală” în formă continuată împotriva fiicei sale vitrege în vârstă de 11 ani, fapte sesizate la data de 7 octombrie 2025.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi a propus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 zile, iar Judecătoria Rădăuţi a admis solicitarea.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut faptele şi stabilirea răspunderii judiciare.

Tags:
