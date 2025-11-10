Ultima dorință din sportul profesionist a lui Djokovici: „Să particip la Jocurile Olimpice cu drapelul sârb” / El s-a stabilit recent în Grecia: ”Vremea și mâncarea sunt incredibile”

Recent câştigător al celui de-al 101-lea titlu la vârsta de 38 de ani, Novak Djokovici nu a dat niciodată o dată pentru o eventuală retragere. Dar sârbul vrea să ajungă până la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles pentru a-şi apăra titlul, transmite News.ro.

Renunţând la Turneului Campionilor la câteva ore după victoria din Grecia, câştigătorul a 24 de titluri de Grand Slam încheie astfel sezonul 2025 cu un bilanţ de 35 de victorii şi 11 înfrângeri.

Performanţe solide pentru cel care a câştigat toate titlurile posibile în disciplina sa, inclusiv Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, după o finală senzaţională împotriva lui Carlos Alcaraz.

El a devenit al cincilea jucător din istorie care a realizat Grand Slam-ul de aur, câştigând cele patru turnee de Grand Slam, precum şi medalia de aur olimpică, după Steffi Graf, Andre Agassi, Rafael Nadal şi Serena Williams. Legenda americană este, de altfel, singura care a reuşit Grand Slam-ul de aur la simplu şi la dublu.

În 2028, Djokovici va avea 41 de ani

Jocurile Olimpice ar putea fi ultima competiţie pentru „Nole”, care a dat un indiciu cu privire la un posibil final. „Vreau să-mi închei cariera la Jocurile Olimpice din 2028 cu drapelul sârb. Este ceva ce mi-ar plăcea să fac. Oare voi reuşi să joc până atunci? Sincer, nu ştiu. Sunt lucruri care scapă de sub controlul meu”, a explicat el în cadrul unei conferinţe de presă la Atena.

În 2028, la Los Angeles, Djokovici va avea 41 de ani.

Chestiunea condiţiei sale fizice va fi, evident, în centrul dezbaterilor, dar în ultimele luni, sârbul a avut grijă să-şi aleagă turneele. În acest sezon, el a renunţat în special la turneele de la Roma, Toronto, Montreal şi, recent, la Rolex Paris Masters şi la turneul Masters de la Torino. „Înţeleg curiozitatea oamenilor cu privire la momentul în care mă voi retrage, dar încă nu am în minte acest numărătoare inversă. Am decis să joc aşa cum consider eu de cuviinţă, aşa cum vreau eu şi nu aşa cum vor oamenii să o fac”, spunea Djokovici săptămâna trecută la Atena.

S-a mutat în Grecia

Djokovic a ales recent să-și mute familia în Grecia, în sudul Atenei, acolo unde copiii săi (Ștefan și Tara) frecventează o școală britanică privată.

Nole a ales să plece din Serbia și să fie departe de agitația politică și socială din propria-i țară.

Aflat la Atena, acolo unde participă la turneul ATP 250 pe care-l deține, Nole a vorbit deschis despre părăsirea Serbiei pentru Grecia.

„Există multe legături istorice, religioase, sociale și culturale între Grecia și Serbia, iar acesta e motivul principal pentru care mă aflu aici.

De asemenea, vremea și mâncarea sunt incredibile, iar litoralul este unul dintre cele mai frumoase.

Îmi place stilul de viață și simt cu adevărat că grecii și sârbii sunt ca frații. Acesta este motivul principal.

Eu și familia mea încercăm să vedem cum este viața aici.

Suntem în Grecia de puțin mai puțin de două luni, dar până acum a fost o experiență extrem de pozitivă”, a transmis Novak Djokovic, conform sportal.blic.rs.

Nole nu s-a temut și nici nu s-a ferit în trecut să-și exprime opiniile civice. În urmă cu un an de zile, Djokovic și-a manifestat public sprijinul pentru protestele studenților împotriva președintelui sârb Aleksandar Vucic.

Manifestațiile au fost declanșate de tragedia feroviară de la Novi Sad, acolo unde au murit 16 persoane.

Recent, o pictură din Belgrad care-l reprezenta pe Djokovic a fost vandalizată, iar acest gest capătă o dimensiune simbolică: este perceput de unii ca o reacție politică împotriva unui sportiv care, deși era pe bună dreptate considerat un erou național, nu are aceeași viziune cu actualul regim politic din Serbia.