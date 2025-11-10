Salvini, liderul de dreapta italian, despre migranți: „Plecați naibii de aici dacă nu respectați tradițiile” / Aproximativ 20% din cetățenii străini din peninsulă sunt români, cea mai mare minoritate din Italia / Atacul a fost la adresa „în special a musulmanilor”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prim-ministrul Giorgia Meloni, împreună cu miniștrii Salvini, Tajani și Lupi, îl susțin antreprenorul Luigi Lobuono din Bari, la alegerile regionale, iar un miting aici a fost o bună oportunitate a dreptei italiene să adresese mesaje întregii țări.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cel mai vehement mesaj a fost cel împotriva migranților, scrie Curierul Italiei.

Matteo Salvini a lansat un atac violent asupra migranților, „în special a celor islamici”, iar toți au găsit unitate în atacurile lor asupra centrului-stânga.

„Împreună pentru schimbarea potrivită” este titlul evenimentului care a reunit liderii naționali de centru-dreapta la Bari pentru a contribui la campania electorală a antreprenorului din Bari care îl provoacă pe Antonio Decaro, fost primar al orașului Bari și deținător al recordului cu peste 500.000 de voturi la ultimele alegeri europene. Alături de prim-ministru s-au aflat ministrul transporturilor Matteo Salvini, ministrul de externe Antonio Tajani și liderul Noi Moderati, Maurizio Lupi.

Centrul-dreapta speră ca efectul Meloni să reducă diferența într-o campanie electorală în care Decaro pare să fie favoritul clar: vinerea trecută, a fost rândul surorii prim-ministrului, Arianna, în Lecce: „Știm ce înseamnă să inversăm șansele”, a reflectat ea.

Teatrul a atins capacitatea maximă puțin înainte de ora 17:00, iar mulți au rămas afară: susținătorii diverselor partide, FdI, FI, Lega și Noi Moderati, au ocupat toate cele aproximativ două mii de locuri ale teatrului. Pentru cei rămași afară, în parcare, au fost instalate două ecrane mari pentru a transmite discursurile liderilor.

„Vă mulțumesc pentru această primire. Acest entuziasm este cel mai bun răspuns pentru cei care continuă să spună că Puglia nu vrea să se schimbe. Nu există rezultate scrise în piatră de la început”, a spus acest ea. „Îmi amintesc când spuneau că nu vom ajunge niciodată la guvernul național, dar în schimb am ajuns la guvern”, a adăugat Meloni.

Salvini: „Plecați, voi care nu respectați cultura noastră”

„Podul peste strâmtoare, dacă îmi vor permite să-l construiesc, va oferi locuri de muncă pentru mulți tineri din Puglia”, a declarat liderul Ligii și ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, la începutul discursului său.

„Nu sunt aici pentru a promite ce vom face, ci pentru a vă reaminti că astăzi, în timp ce noi suntem aici, în ciuda refuzului stângii, acest minister are proiecte de construcții în valoare de 10 miliarde în regiunea Apulia. Unii vorbesc, alții acționează”. Și din nou: „Dacă cineva îi trădează pe cei care i-au adus în politică, va trăda întotdeauna”, a adăugat Salvini, referindu-se la Decaro fără a-l menționa vreodată, și apoi adăugând ironic: „Dacă aș fi vrut o viață ușoară, m-aș fi alăturat PD în Bari”.

Dar esența discursului a fost revenirea la unul dintre subiectele preferate ale Ligii, cu un atac la adresa imigranților, „în special a musulmanilor”, cărora Europa le permite „să intre în țara noastră și să distrugă structura socială, valorile și economia noastră”. Problema nu este Dumnezeu, ci cerința ca cei care sosesc în orașele noastre să respecte cultura, simbolurile, religia și constituția noastră. Cei care nu sunt dispuși să facă acest lucru, într-o manieră creștină și sinceră, ar trebui să plece naibii și să se întoarcă de unde au venit.

Discursul ministrului de externe Taiani a început cu o gafă. „Vom umple și stadionul San Paolo”, a spus el, făcând o greșeală evidentă care a fost semnalată publicului (stadionul din Bari este dedicat Sfântului Nicolae, patronul orașului).

În Italia trăiesc 4.027.627 de cetățeni străini, proveniți din 196 de țări. Cetățenii români sunt în număr de 823.000 și reprezintă cea mai mare comunitate străină din Italia, reiese din ultimul raport Istat. În procente, românii sunt 20% din totalul cetățenilor străini din Italia.