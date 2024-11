Românii sunt după chinezi străinii cu cele mai multe afaceri deschise în provincia italiană Veneto / Un sfert din populația orașului Prato, de lângă Florența, e locuită de străini, iar o treime din afacerile de aici aparțin non-italienilor. Cei mai mulți sunt români

Românii, alături de chinezi, sunt cei mai numeroși antreprenori din provincia italiană Veneto, arată ultimele date prezentate de către autorități și preluate de presa locală. Trendul se menține în majoritatea provinciilor italiene, mai ales în nordul țării.

În ultimii 10 ani, numărul companiilor active din Veneto conduse de proprietari născuți în străinătate a crescut cu 25,9% (+10.010 în termeni absoluți), în timp ce cele conduse de italieni, pe de altă parte, au scăzut cu 7,5% (-30.311). Din cele 421.977 de întreprinderi active din regiunea Veneto, 48.684 (11,5% din totalul regional) sunt conduse de străini: aceasta este ceea ce susține Biroul de Studii al Cgia, un sindicat italian.

Fenomenul este foarte complex, unii experți susțin că în anumite sectoare are loc un „efect de substituție”: companiile străine le înlocuiesc pe cele autohtone. Alții subliniază faptul că imigranții au o tendință puternică de a deschide afaceri, deoarece consideră că este mai demn să lucreze ca independenți, decât ca angajați.

În comparație cu principalele regiuni ale Italiei, Veneto are mai puțini antreprenori imigranți decât celelalte. În timp ce Lombardia are 168.906, Lazio 83.726, Emilia Romagna 72.401 și Toscana 72.099, Veneto (pe locul cinci la nivel național) are 66.795.

În ceea ce privește naționalitatea, antreprenorii străini cei mai prezenți în Veneto sunt chinezii: ei însumează 8.982 de persoane. Ei sunt urmați de români cu 7.698 de persoane, marocani cu 5.096 și albanezi cu 4.743.

În ultimii 10 ani, provincia Veneto cu cea mai semnificativă creștere procentuală a antreprenorilor imigranți a fost Veneția. Între 2013 și 2023, creșterea a fost de +42,5% (în valoare absolută +3.780). Padova a urmat cu +27,6 (+2 663), Verona cu +25,5 (+2 937) și Vicenza cu +15,7 % (+1 377).

În aceeași perioadă de timp, provincia din Italia care a înregistrat cea mai semnificativă creștere procentuală a fost Napoli: aici creșterea a fost mai mult decât dublă, mai exact +109,3%. Au urmat Brindisi cu +63,2, Taranto cu +61,8 și Trapani cu +54,9.

Tot în acest deceniu, cea mai importantă variație absolută a implicat orașul metropolitan Milano, cu o creștere a numărului de întreprinderi conduse de străini de 30 482 de unități. Acesta a fost urmat de Napoli cu +15.399 și Roma cu +11.690. În cele din urmă, în termeni absoluți, teritoriul care găzduiește cele mai multe este orașul metropolitan Milano, cu 92 168 de unități. Acesta este urmat de Roma cu 69.343 și Torino cu 37.777.

Toscana se confirmă ca fiind una dintre cele mai importante regiuni italiene pentru integrarea populației străine, cu 429.864 de rezidenți migranți în 2023, o creștere de 3,5% față de anul precedent. Ponderea străinilor în Toscana se ridică la 11,7%, cu aproape trei puncte peste media națională, însă în Prato (22,4%) și Florența (13,4%), procentul este mai mare. Printre cele mai reprezentate sunt comunitățile de români, chinezi, albanezi, marocani și senegalezi.

Întreprinderile „imigrante” au înregistrat o creștere de 2,7% în ultimul an, ajungând la 62.775, și o creștere de 11,6% față de 2018.

Toscana reprezintă 9,5% din întreprinderile imigranților italieni, iar în Prato 33,2% din afaceri aparțin străinilor.