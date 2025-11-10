Blocajul bugetar din Statele Unite / Preşedintele Trump îi somează pe controlorii de trafic aerian americani să revină la serviciu / Aceștia sunt neplătiți de câteva săptămâni, tot mai multe zboruri sunt anulate

Preşedintele american Donald Trump le-a cerut luni controlorilor de trafic aerian să îşi reia activitatea, în timp ce în SUA continuă haosul provocat în aviaţia civilă de anularea multor zboruri din ordinul guvernului şi de absenţele controlorilor neplătiţi din cauza blocajului bugetar, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că îi va recompensa pe cei care nu şi-au luat liber în cele 41 de zile de blocaj în administraţie, în lipsa aprobării bugetului de către Congres. El a afirmat că ar saluta demisiile celor care nu s-au prezentat la serviciu. Mesajul lui Trump în mediile sociale a fost: „Toţi Controlorii de Trafic Aerian trebuie să revină la lucru, ACUM!!! Oricine nu face asta va fi penalizat substanţial. PREZENTAŢI-VĂ LA LUCRU IMEDIAT” (majusculele îi aparţin – n. red.).

Ca şi alţi angajaţi federali din SUA, controlorii nu sunt plătiţi de câteva săptămâni. Şeful Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA) Bryan Bedford a afirmat cu câteva zile în urmă că de la începutul blocajului bugetar, în fiecare zi între 20% şi 40% din ei nu se prezintă la serviciu la cele mai mari 30 de aeroporturi. Problemele cu personalul s-au agravat în weekend; sâmbătă a fost cea mai proastă zi din acest punct de vedere de la începutul aşa-numitului ‘shutdown’, a arătat duminică ministrul transporturilor, Sean Duffy.

Luni, companiile aeriene au anulat peste 1600 de zboruri în SUA, iar săptămâna aceasta situaţia s-ar putea înrăutăţi, după ce FAA a permis ca numărul de curse anulate să crească de vineri la 10%. Conform site-lui de internet FlightAware, care urmăreşte avioanele, au avut loc de asemenea 3300 de întârzieri. Duminică au fost anulate 2950 de zboruri şi întârziate aproape 10.800, a arătat aceeaşi sursă.