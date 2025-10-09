Peste 3.700 de case de amanet au intrat în vizorul ANAF în urma analizelor de risc asupra bazelor de date fiscale şi financiare / Au fost descoperite discrepanţe majore între situaţia financiară a unora dintre firme şi averile acţionarilor sau asociaţilor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) desfăşoară o amplă acţiune de control fiscal la nivel naţional, vizând peste 3.700 de case de amanet şi punctele lor de lucru, în urma alertelor generate de sistemele informatice de analiză de risc asupra bazelor de date fiscale şi financiare, a anunţat joi instituţia, transmite Agerpres.

Analizele ANAF au evidenţiat discrepanţe majore între situaţia financiară a unora dintre firme – multe dintre ele raportând active modeste şi pierderi – şi averile semnificative ale acţionarilor sau asociaţilor persoane fizice (situaţia patron bogat, firmă săracă), prin corelaţie cu analizele Direcţiei Generale Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF, se menţionează într-un comunicat remis, joi, Agerpres.

Potrivit datelor obţinute de Centrul Naţional de Informaţii Fiscale, există cazuri în care entităţile comerciale sunt aproape inactive sau în dificultate, în timp ce patronii deţin bunuri sau venituri semnificative.

„Controalele vor fi ţintite şi vor viza atât legalitatea funcţionării acestor entităţi, cât şi conformarea fiscală a entităţilor comerciale şi a persoanelor fizice implicate”, se precizează în document.

Conform sursei citate, ANAF va aplica sancţiuni acolo unde vor fi constatate abateri şi investighează în continuare toate cazurile semnalate ca fiind cu risc fiscal ridicat.

„Aceste demersuri se înscriu în cadrul obiectivelor strategice asumate de ANAF, având ca scop principal creşterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea corectă şi completă a veniturilor impozabile, precum şi prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Prin utilizarea analizelor de risc informatizate şi corelarea inteligentă a datelor fiscale şi financiare, ANAF urmăreşte să acţioneze proactiv, direcţionând eforturile de control către zonele cu risc ridicat de neconformare”, se arată în comunicat.

Potrivit ANAF, acest model de lucru eficientizează activitatea de inspecţie fiscală şi contribuie la protejarea intereselor bugetare ale statului, asigurând în acelaşi timp un tratament echitabil pentru toţi contribuabilii.