Argintul a trecut de 50 de dolari uncia, cel mai ridicat nivel din ultimele decenii

Uncia (31,1 grame) de argint a depăşit joi pragul de 50 de dolari, pentru prima dată după 1993, impulsionată de cererea de valori de refugiu într-un context marcat de incertitudini economice şi geopolitice, informează AFP, preluată de Agerpres.

După ce cotaţia aurului a trecut miercuri, pentru prima dată, pragul de 4.000 de dolari uncia, argintul, un metal preţios utilizat şi în industrie, s-a apreciat şi el cu 3,12%, ajungând joi în jurul orei 13:30 GMT la 50,4142 dolari uncia.

Într-un interviu acordat AFP, John Plassard, şeful Departamentului de strategie de investiţii de la Cite Gestion Private Bank, crede că acest lucru este rezultatul unui „un efect de recuperare” pentru argint, după câştigurile semnificative înregistrate de aur.

Numitorul comun al acestor două refugii sigure? Creşterea preţurilor „alimentată de incertitudinea macroeconomică, un dolar slab şi cererea persistentă de active tangibile”, concluzionează Fawad Razaqzada, analist la City Index.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, şi mai ales după atacurile sale asupra Rezervei Federale a SUA, încrederea pieţei în activele americane, inclusiv dolarul, s-a erodat. La aceasta se adaugă recenta închidere a Guvernului federal american.

Pentru a-şi acoperi pierderile, investitorii se orientează către active alternative, cum ar fi aurul şi bitcoinul, care recent au atins noi maxime istorice.

Ultima dată când argintul s-a apropiat de pragul de 50 de dolari uncia a fost în anul 2011, deoarece era văzut ca o protecţie împotriva inflaţiei şi a crizei datoriilor publice europene.

„Investitorii încearcă din ce în ce mai mult să se debaraseze de orice are legătură cu moneda fiduciară”, adaugă Plassard. „De asemenea, ne aflăm într-o situaţie în care începem să vorbim despre o penurie de argint”, subliniază analistul, ceea ce împinge şi mai sus preţul.

Sectorul este afectat de un deficit structural de lungă durată, în condiţiile în care cererea depăşeşte oferta.

Dar „argintul este un metal industrial esenţial pentru producţia de cipuri semiconductoare pentru inteligenţa artificială care alimentează centrele de date din întreaga lume”, notează Kathleen Brooks, director de cercetare la firma de brokeraj XTB.

Instabilitatea geopolitică crescută, începând cu războaiele din Orientul Mijlociu şi Ucraina, a alimentat, de asemenea, creşterea accelerată a aurului şi argintului.

În acest context, investitorii sunt încurajaţi şi de teama de a nu rata ocazia ( ‘Fear of missing out’ sau FOMO).