Clubul Fermierilor Români: Viitorul agriculturii nu va fi decis la Bruxelles, nu va fi decis în şedinţele de guvern, ci va fi decis pe câmp

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Viitorul agriculturii nu va fi decis la Bruxelles, nu va fi decis în şedinţele de guvern, ci fi decis pe câmp şi cred că este momentul pentru un nou contract între fermieri, stat şi Europa, însă acesta nu va putea fi sub forma noii Politici Agricole Comune, a declarat, joi, preşedintele Clubului Fermierilor Români (CFRO), Ciprian Olteanu, la Conferinţa Naţională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Când seceta a lovit Europa, fermierii au fost cei care au deschis, au simţit preţul neputinţei. Când războiul a început la graniţa noastră, fermierii români au fost cei care au deschis drumurile pentru grânele Ucrainei, deşi tot noi am plătit preţul importurilor necontrolate. În fiecare dintre aceste crize, fermierul a fost acolo şi totuşi când se împart bugete pare că este ultimul, este primul uitat. Europa nu îşi poate permite o agricultură vulnerabilă. Dacă vrem o Europă puternică, trebuie să avem o agricultură puternică. (…) Fără hrană nu există pace, fără fermieri nu există hrană. România deţine peste 9 milioane de hectare de teren arabil, are resurse, are oameni, are dorinţă, dar îi lipseşte ceva esenţial: respectul pentru agricultură la cel mai înalt nivel al statului”, a afirmat Olteanu, transmite Agerpres.

El a subliniat că agricultura nu şi-a găsit loc „la masa consilierilor prezidenţiali”, sectorul ocupând „cel puţin” locul 17 în priorităţile statului.

„Vedem că în ultima vreme agricultura nu şi-a găsit loc la masa consilierilor prezidenţiali. Sunt alte 16 subiecte mai importante, probabil că agricultura ocupă cel puţin locul 17. O imagine fidelă a locului pe care îl ocupă agricultura în priorităţile statului – peste 80% din investiţiile rurale depind de bani europeni, dar fără cofinanţare naţională şi infrastructură fermierii români devin captivi în propriile lipsuri. România irigă maximum 1,3 milioane de hectare din cele 9 milioane disponibile. Probabil că suprafaţa irigată va creşte, însă niciodată nu vom putea duce apa peste tot. Însă acolo unde apa nu ajunge, trebuie să ajungă politicile inteligente. Astăzi avem un deficit bugetar imens şi un deficit comercial care creşte în fiecare lună. Dacă politicienii ar construi politici agricole împreună cu fermierii şi nu doar pentru aceştia, România ar produce mai mult, ar exporta mai mult şi ar cheltui mai puţin pe importuri, iar bugetul s-ar regla din economie, nu din tăieri”, a transmis preşedintele CFRO.

Potrivit acestuia, statul trebuie să trateze agricultura ca pe un domeniu strategic, întrucât fermierii sunt „necesitatea” şi trebuie lăsaţi să muncească.

„Noi nu cerem privilegii, ci condiţii corecte. Noi, fermierii, nu suntem problema, noi suntem necesitatea, dar trebuie să fim lăsaţi să muncim, nu să justificăm fiecare brazdă. Clubul Fermierilor Români este un partener activ, nu este un critic pasiv. Noi ne dorim o agricultură modernă, integrată şi respectată. Cred că a venit momentul pentru un nou contract între fermieri, stat şi Europa, însă acesta nu va putea fi sub forma propunerii noii Politici Agricole Comune. Europa trebuie să aibă încredere în fermierii ei, statul trebuie să trateze agricultura ca pe un domeniu strategic, iar fermierii trebuie să creadă din nou că munca lor contează. Viitoarea PAC nu trebuie să fie doar un set de reguli, ci o declaraţie de respect faţă de cel care hrăneşte Europa. Să ştiţi că viitorul agriculturii nu va fi decis la Bruxelles, nu va fi decis în şedinţele de guvern, va fi decis pe câmp, acolo unde un fermier se uită spre cer şi spune ‘indiferent ce se întâmplă eu sunt’. Dacă vrem o Europă sigură, trebuie să hrănim încrederea în fermier. Dacă vrem o Românie puternică, trebuie să punem agricultura la locul pe care îl merită, în centrul deciziei naţionale. Hrana nu este un capitol bugetar, hrana e o valoare, iar fermierul care o produce este temelia unei ţări”, a adăugat Ciprian Olteanu.

Clubul Fermierilor Români a organizat joi Conferinţa Naţională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035.