Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, un miliard de lei de la bănci

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, un miliard de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres.

Astfel, MF a atras 500 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 31 de luni, la un randament mediu de 7,36% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar băncile au subscris 821,9 milioane lei. Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 75 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

De asemenea, ministerul a atras 500 milioane lei printr-o altă emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 106 luni, la un randament mediu de 7,33% pe an. Valoarea emisiunii a fost de 500 milioane lei, iar băncile au subscris 620 milioane de lei. Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 75 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna octombrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 990 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Suma totală, de 7,99 miliarde lei, este cu 995 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna septembrie a acestui an, de 6,995 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.