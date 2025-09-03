Florida vrea să devină primul stat american care să elimine toate vaccinurile obligatorii, inclusiv cele pentru copiii care merg la școală

Statul american Florida intenționează să pună capăt tuturor vaccinurilor obligatorii din stat, inclusiv pentru copiii care frecventează școlile, a anunțat miercuri medicul-șef al statului, Joseph Ladapo, comparând mandatele cu „sclavia”, scrie Reuters.

„Fiecare dintre ele este greșită și transpiră dispreț și sclavie”, a declarat Ladapo într-o conferință de presă. „Cine sunt eu, ca guvern sau oricine altcineva, sau cine sunt eu, ca om, să stau aici și să vă spun ce să faceți cu corpul vostru?”

Ladapo a făcut anunțul cu sprijinul guvernatorului Floridei, Ron DeSantis, un republican care a făcut din opoziția față de mandatele și măsurile de precauție împotriva COVID-19 un principiu central al primului său mandat.

Toate statele americane au cerințe de vaccinare pentru a frecventa școlile publice, cu excepții care variază de la un stat la altul.

Rata de vaccinare pentru mai multe boli, inclusiv rujeola, difteria și poliomielita, a scăzut în rândul copiilor din grădinițele americane în anul școlar 2024-25 față de anul precedent, potrivit datelor federale.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a publicat noile cifre în iulie, în mijlocul unei epidemii crescânde de rujeolă, cu cazuri confirmate în acea lună atingând cel mai înalt nivel de când boala a fost declarată eradicată în SUA în 2000.

Dr. Susan Kressly, președinta Academiei Americane de Pediatrie, a apărat cerințele obligatorii de vaccinare școlară, subliniind riscurile prezentate de contactul strâns în școli.

„Când toată lumea dintr-o școală este vaccinată, este mai dificil ca bolile să se răspândească și mai ușor pentru toată lumea să se distreze și să învețe în continuare. Când copiii sunt bolnavi și lipsesc de la școală, părinții lipsesc și ei de la serviciu, ceea ce nu afectează doar familiile respective, ci și economia locală”, a spus Kressly.

„Suntem îngrijorați că anunțul făcut astăzi de guvernatorul DeSantis va expune copiii din școlile publice din Florida unui risc mai mare de îmbolnăvire și va avea efecte în lanț asupra comunității lor.”

Secretarul pentru sănătate al președintelui Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., a pus de mult timp la îndoială siguranța vaccinurilor și a promovat opinia că vaccinurile contribuie la creșterea ratei de autism, contrar dovezilor științifice.

De la preluarea funcției la începutul acestui an, Kennedy a luat măsuri pentru a remodela politica SUA în materie de vaccinuri, marginalizând consilierii științifici experți ai guvernului federal și înlocuindu-i cu persoane care împărtășesc mai îndeaproape opiniile sale.

Săptămâna trecută, directorul CDC a fost demis după ce s-a ciocnit cu Kennedy în legătură cu politica privind vaccinurile, ceea ce a determinat demisia a patru dintre cei mai înalți funcționari ai agenției, care au declarat că nu mai pot avea încredere în capacitatea lor de a menține integritatea științifică.

Susținătorii sănătății publice l-au criticat și pe Ladapo pentru poziția sa anti-vaccinare. Anul trecut, el a cerut încetarea utilizării vaccinurilor cu ARNm împotriva coronavirusului și a îndemnat comunitățile să nu mai adauge fluor în apa potabilă.

Datele CDC arată că, pentru anul școlar 2024-2025, aproximativ 5,1% dintre copiii de grădiniță din Florida au fost scutiți de unul sau mai multe vaccinuri, adică aproximativ 11.287 de copii. Ca procent, Florida se situează alături de multe alte state, deși în cifre absolute, se află pe locul al doilea după Texas.