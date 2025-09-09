A început procesul în cazul tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump din Florida

Procesul bărbatului arestat anul trecut sub suspiciunea că a planificat un atac asupra lui Donald Trump în statul american Florida, în timpul campaniei electorale prezidenţiale din SUA din 2024, a început luni cu selecţia juriului, la tribunalul federal din Fort Pierce, acelaşi stat, informează marţi agențiile de știri dpa şi Reuters, citate de Agerpres.

Suspectul, Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, s-a prezentat în faţa potenţialilor juraţi, declarând: „Îmi pare rău că v-am adus pe voi toţi aici”, după cum au consemnat New York Times şi ABC News. Potrivit ABC News, scuzele sale s-au referit la posibilitatea ca juraţii să fie nevoiţi să petreacă următoarele trei săptămâni cu el în instanţă, şi nu la faptele de care este acuzat.

Bărbatul s-a declarat „nevinovat” în faţa unui judecător, acum aproape un an. Cazul său este unul neobişnuit întrucât se reprezintă singur în instanţă.

Pe 15 septembrie 2024, Serviciul Secret al SUA a tras asupra unui bărbat înarmat, care se ascundea în tufişuri pe un teren de golf al lui Trump din West Palm Beach. Bărbatul nu a tras niciun foc de armă, dar a fugit, fiind arestat la scurt timp după aceea. Documentele instanţei arată că telefonul său mobil s-a aflat la locul faptei timp de aproximativ 12 ore, sugerând că şi el a fost acolo.

La puţin peste o săptămână după presupusa tentativă de asasinat, Departamentul de Justiţie al SUA l-a pus sub acuzare pentru tentativă de omor asupra unui candidat la preşedinţie. El este acuzat de asemenea de deţinerea unei arme de foc cu un număr de serie şters. Dacă va fi condamnat, riscă o pedeapsă pe viaţă.

Incidentul din Florida a fost a doua tentativă de asasinat la viaţa lui Trump într-un interval de două luni, atacatorul din prima tentativă, care a reuşit să-l rănească pe Trump la ureche în timpul unui miting electoral, fiind doborât de Serviciul Secret la faţa locului, în statul Pennsylvania.

Reuters mai notează că procesul care a început luni va testa probabil cât de departe poate merge Routh, un antreprenor cu probleme financiare şi cu un istoric de susţinere a democraţiilor vulnerabile, inclusiv Ucraina şi Taiwan, pentru a transforma procedurile într-un forum pentru propriile sale opinii.

De când şi-a concediat echipa de avocaţi din oficiu, în iulie, Routh a depus diverse cereri în instanţă, inclusiv o propunere de a fi inclus într-un schimb cu un prizonier deţinut de China sau Iran şi de a aduce mărturii de specialitate despre propriul „narcisism”.

Routh, care nu are nicio pregătire juridică formală, urmează să interogheze martori şi să prezinte dovezi în nume propriu, deşi va dispune în continuare de doi „avocaţi de rezervă”, gata să ofere consiliere dacă sunt solicitaţi.

„Era din start ridicol să iau în considerare ca un străin oarecare care nu ştie nimic despre cine sunt eu să vorbească în numele meu”, a scris Routh într-o scrisoare adresată judecătoarei districtuale Aileen Cannon, care prezidează cazul. „Mai bine singur”, a adăugat el.

Cannon, care a fost numită de Trump în primul său mandat, a prezidat şi dosarul în care Trump era acuzat de deţinere ilegală de documente clasificate.

În SUA, inculpaţii au dreptul legal la autoreprezentare, dar strategia lui Routh aduce un element imprevizibil în proces şi creşte riscurile juridice, au menţionat experţi juridici. „Dacă singurul său scop este să fie achitat, atunci probabil şansele sale scad”, a apreciat Erica Hashimoto, profesor de drept la Universitatea Georgetown. „Dacă încearcă să facă altceva prin a merge în instanţă, atunci reprezentarea sa personală ar putea fi singura modalitate de a face acest lucru”, a adăugat ea.

Routh a vrut de asemenea să arate juriului scrieri ale sale anterioare în care pledează pentru populaţiile persecutate şi „omul de rând”, pe care le-a citat ca dovezi ale caracterului său non-violent.

Într-o carte pe care a publicat-o singur în 2023, el a scris că a votat pentru Trump în 2016, dar ulterior a fost dezamăgit şi consideră atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA ca parte a unui atac global asupra democraţiei.

La rândul lor, procurorii intenţionează să arate juriului cel puţin o scrisoare despre care se presupune că ar fi fost scrisă de Routh, adresată „Lumii dragi” şi care ar fi fost pusă într-o cutie lăsată unei cunoştinţe cu câteva luni înainte de incident. Scrisoarea începe astfel: „Aceasta a fost o tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, dar îmi pare foarte rău că v-am dezamăgit”.

Procurorii vor trebui să demonstreze atât că Routh a intenţionat să-l omoare pe Trump, cât şi că a făcut un pas substanţial în acest sens. Ei susţin că, pe 15 septembrie 2024, Routh şi-a asamblat un „cuib de lunetist” cu vedere la a şasea gaură a terenului de golf, având o puşcă de tip SKS încărcată cu 20 de cartuşe şi plăci balistice pentru protecţie. Când a fost observat de Serviciul Secret, Trump se afla la câteva sute de metri distanţă şi ar fi urmat să ajungă în bătaia puştii în aproximativ 15 minute, mai spun procurorii americani.